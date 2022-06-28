Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli: Erdoğan'ın adaylığı yasaldır
Son dakika haberi... Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıkalamalarda bulundu. Cüneyt Arkın'ın vefatı ile ilgili açıklama yapan Bahçeli, "Duruşuyla ve ahlaki vasfıyla, milli şuuruyla, her zaman hatırlanacaktır. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
Son dakika haberi... Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıkalamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:
CÜNEYT ARKIN'A BAŞSAĞLI MESAJI
Bugün sabah saatlerinde, Yeşilçam'ın duayeni, Türk tarihini sevdiren filmlerin unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Merhum Arkın milyonların kalbine taht kurmuştu. Duruşuyla ve ahlaki vasfıyla, milli şuuruyla, her zaman hatırlanacaktır. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
Biz günün adamı değil, hakikatın adamı olmak için çalışacağız. Yerinde saymak demek, aslında geriye gitmek demektir. Daima ileriye gideceğiz.
Biliyoruz ki işleyen demire pas yapışmaz, akan suya yosun tutmaz, emek olmadan yemek olmaz.
Adım adım 2023, ilçe ilçe aydınlatma temasıyla, icra ettiğimiz çalışmalar kapmsanında 589 ilçemizi ziyaret ederek, MHP'nin ve Cumhur ittifakının mesajlarını taşıdık. Vatandaşlarımızla görüştük, esnaflarımızla dertleştik. Hamd olsun MHP'ye yönelen millet iradesini görmekten memnuniyet yaşadık.
Cumhur 2023'te geleceğine sahip çıkacak, tarihine sahip çıkacak, diriliş ve yükseliş ümidi olan ittifakını destekleyecektir. Cumhur ittifakının önü açıktır. Cumhur ittifakının iktidar yürüyüşünü durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.
2023'TE SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ YENİDEN VE ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEKTİR
Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir sisli ve şüphe çeker yanı olmayan adaylığı üzerinden nifak yayaynlara diyorum ki, yenilen pehlivan güreşe doymaz. Sayın Erdoğan'ın adaylığı yasaldır. 2023'te sayın cumhurbaşkanımız yeniden ve çok güçlü bir şekilde cumhurbaşkanı seçilecektir.
Son yıllarda iklim değişikliği başta olmak üzere, ortaya çıkan doğal afetler, elbette hayatın doğal akışını etkilemektedir.
Dün bu afetlerden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun diyorum. Doğal afete maruz kalan tüm vatandaşlarımızın yanında olduğumu belirtiyorum.
ORMANI YAKANA EN AĞIR CEZA VERİLMELİ
Ormanlarımız bizim milli servetimizdir. Ormanlarımızı ateşe verenler, ihanetle bile izah edilemeycek kötülük yapmışlardır. Geçen hafta Marmaris'te 4500 hektarlık ormanlık alan yangında zarar görmüştür. Yeşile, doğa, orman canlılarına, saldırı içinde olanlara en ağır cezayı vermek milletimizin haklı beklentisidir. Böylesi bir canavarlığın olağan karşılanması akla da, adalete de bütünüyle aykırıdır. Marmaris'teki yangında, bu sanık, 'Aileme kızdım ormanı yaktım' açıklamasını yapmıştır. Şu cürete bakar mısınız? Her canı sıkılan bir yeri yakarsa, milli varlığımızı nasıl koruyacağız. Bu vatan ve millet düşmanına hangi cezayı verirsek yüreğimiz soğuyacaktır? Her canı sıkılan bir yeri yakarsa, milli varlığımızı nasıl koruyacağız.
İDAM CEZASININ TARTIŞILMASINI YARARLI GÖRÜYORUM
Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezası tartışmalarını çok yararlı görüyorum. Bununla ilgili bir kanun teklifi gelirse seve seve destek vereceğiz. İdam cezasının; kadın cinayetleri, terör suçlarını da kapsayacak bir genişlik içinde olmasını bekliyor ve ümit ediyorum.
Ne var ki ağaçlarımız yansa da çok şükür dikilecek fidanlarımız vardır. Ormanlara zarar verilecek hiçbir teşebbüse izin verilmeyecektir. Ormanları yok etmek ya da daraltmak için işlenen suçların genel af kapsamına alınması söz konusu değildir.
Kılıçdaroğlu husumet seferine çıkmıştır. Kılıçdarğlu, nerede bu uçkalar, helikopterler? dediği an tepesinde helikopterler uçuşuyor. Yanındakiler de bunları izliyor. 1204 orman işçisi olmak üzere 4 binin üzerinde görevli ekibimiz can pahasına mücadele ederken, Kılıçdaroğlu yalanın mayasını çalıyordu.
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