Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli: Erdoğan’ın adaylığı yasaldır

İDAM CEZASININ TARTIŞILMASINI YARARLI GÖRÜYORUM

Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezası tartışmalarını çok yararlı görüyorum. Bununla ilgili bir kanun teklifi gelirse seve seve destek vereceğiz. İdam cezasının; kadın cinayetleri, terör suçlarını da kapsayacak bir genişlik içinde olmasını bekliyor ve ümit ediyorum.

Ne var ki ağaçlarımız yansa da çok şükür dikilecek fidanlarımız vardır. Ormanlara zarar verilecek hiçbir teşebbüse izin verilmeyecektir. Ormanları yok etmek ya da daraltmak için işlenen suçların genel af kapsamına alınması söz konusu değildir.

Kılıçdaroğlu husumet seferine çıkmıştır. Kılıçdarğlu, nerede bu uçkalar, helikopterler? dediği an tepesinde helikopterler uçuşuyor. Yanındakiler de bunları izliyor. 1204 orman işçisi olmak üzere 4 binin üzerinde görevli ekibimiz can pahasına mücadele ederken, Kılıçdaroğlu yalanın mayasını çalıyordu.