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FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına operasyon!

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Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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FETÖ’nün avukatlık yapılanmasına operasyon!

Son dakika haberine göre: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 20 zanlıdan 17’si İstanbul merkezli 3 ilde düzenlen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

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