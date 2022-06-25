Yargıtay’dan emsal karar! FETÖ’cü şirketler için yolun sonu

DUMANKAYA'DA DA MAHKEME MÜSADERE KARARI VERDI

İflasın eşiğine geldiği 2001 yılında FETÖ'nün yardımıyla olağanüstü bir büyüme yakalayan Dumankaya yöneticilerinin yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasında, Dumankaya Holding'in eski sahibi ve ortakları olan Halit Dumankaya ve Uğur Dumankaya'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Semih Serhat Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi'ye ise aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Dumankaya İnşaat eski Genel Müdürü Abdullah Yazıcı da, "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu kişiler hakkında verilen adli kontrol kararlarının da devam etmesine karar verildi. Dumankaya İnşaat'ın eski Genel Müdürü Veysel Erdoğan Bayoğlu ve Finans Direktörü Fuat Nedim Dölen'in ise beraatine hükmedildi.

KARAR KESİNLEŞİNCE MÜSADERE EDİLECEK

Dumankaya Holding'in de içerisinde bulunduğu 17 şirketin FETÖ'nün örgütsel faaliyetlerinin odağı haline gelmesi nedeniyle kayyum olarak TMSF'nin atandığı hatırlatılan kararda, bu şirketlerin karar kesinleştiğinde müsaderesine hükmetti. Sabah'ta yer alan habere göre, kayyumun, hüküm kesinleşinceye kadar görevine de devam etmesine karar verdi. Sanıkların, müsaderesine karar verilen şirketler üzerindeki hisseleri dışındaki tüm taşınır-taşınmaz ve banka hesaplarına ait tedbirlerin kaldırılarak sanıklara iade edilmesini kararlaştırdı. Mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan firari Barış Değer Dumankaya'nın dosyasının ise henüz yakalanamaması nedeniyle ayrılmasına hükmetti. İlk olarak 63 sanığın yargılandığı davada çok sayıda şüphelinin dosyası da hali hazırda tefrik edilmişti.