Son dakika: FETÖ’nün büyücüsü yakayı ele verdi! Örgütün tepe yöneticilerine büyü yapıp...





ÖRGÜT ÜYELERİ ANLATTI

FETÖ şüphelisi Polat Ö., isimli kişinin verdiği ifadesinde psikolojik rahatsızlık yaşadığı sırada diğer örgüt üyeli tarafından Mehmet B.'ye yönlendirildiği ve Mehmet B.'nin kendisine muska yazıp dua ettiğini söyledi. Bylock içerik incelemesinde ise örgüt üyelerinin kendi aralarında konuşurken Mehmet B., ile ilgili 'Güvenilir mi?' şeklindeki sorulara, 'Evet bizden' diyerek cevaplar verildiği belirlendi.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tüm bu deliller kapsamında Mehmet B., hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede Cinci Mehmet B.'nin örgütün kripto haberleşme ağı Bylock kullanıcısı olduğu, yine örgütün finansman şirketlerinden SGK kaydı bulunduğu ve örgüt mensuplarıyla ankesör görüşmeleri yaptığı anlatıldı. İddianamede Mehmet B.'nin örgüt mensuplarının manevi rahatsızlıkları için kendisine ulaşılan kişi olduğu, dua listesi içeriğinde adının geçmesi ile bu durumun kesin olduğu kaydedildi. Hakkında 10 yıla kadar hapsi istenen şüpheli Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.



