Son dakika: FETÖ’nün büyücüsü yakayı ele verdi! Örgütün tepe yöneticilerine büyü yapıp...
Son dakika haberi... FETÖ’nün tepe yöneticilerinin büyücüsü yakayı ele verdi. Örgütün yöneticilerine manevi rahatsızlıkları sırasında muska, nazar gibi çeşitli dualar yazarak seanslar düzenlediği ortaya çıktı. ByLock konuşmalarında adı geçen büyücünün güvenilir olduğu ve üyelerle iltisaklı belirlenen cincinin adı Kaynak Holding’de ele geçirilen dua listesinde de bulundu. 10 yıla kadar hapsi istenen şüpheli yargı karşısında hesap verecek.
FETÖ'nün tepe yöneticilerinin büyücüsü yakayı ele verdi. Örgütün yöneticilerine manevi rahatsızlıkları sırasında muska, nazar gibi çeşitli dualar yazarak seanslar düzenlediği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Cincisi (Büyücü) yakayı ele verdi. Olay savcılık tarafından hazırlanan bir iddianameyle ortaya çıktı. FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, ifadeleri alınan birden fazla örgüt elemanının örgütsel haberleşme platformu olan Bylock üzerinden yaptıkları konuşmada örgütün manevi destek için büyücüye gittikleri, büyücünün örgüt üyelerine muska, nazar ve çeşitli dualar yazdığı ortaya çıktı.
FETÖ'NÜN DUA LİSTESİNDE ÇIKTI
FETÖ'nun finansmanı olan Kaynak Holdinge yapılan baskındaki ele geçirilen dijital materyallerde "dua listesi" çıkmış, bu listenin birinci sırasında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere toplam 944 kişinin isminin geçtiği belirlenmişti. FETÖ'nün büyücüsü olduğu ortaya çıkan Mehmet B.'nin de bu listede adının yazılı olduğu öğrenildi.
ÖRGÜTÜN TEPE YÖNETİCİLERİNİN BÜYÜCÜSÜ
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet B.'nin örgütün tepe yöneticileri arasında yer alan; 17-25 Aralık'ın planlayıcısı olarak bilinen Necdet İçel, örgütün eğitim yapılanmasının temellerini atan Halit Esindir, FETÖ'nün Alevi sorumlu Süleyman Uysal ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu ile Bylock ile görüşmeler yaptığı saptandı.
ÖRGÜTÜN MANEVİYAT HOCASI
Kripto haberleşme ağı Bylock incelemesinde Mehmet B.'nin çeşitli tarihlerde uzun süreli yapılan görüşmelerde Halit Esindir, Süleyman Uysal ve Cevdet Türkyolu'nun Mehmet B., ile koordineli olarak çalıştığı, örgütün manevi olarak güçlenmesi için dualar istedikleri ayrıca büyü yaptırdıkları iddia edildi. Mehmet B., ile ilgili FETÖ üyelerinin verdikleri ifadelerde büyücüyü örgüt tarafından manevi rahatsızlıklar için kullandıkları ve büyü, nazar gibi ayetler yazdırdıkları anlatıldı.
ÖRGÜT ÜYELERİ ANLATTI
FETÖ şüphelisi Polat Ö., isimli kişinin verdiği ifadesinde psikolojik rahatsızlık yaşadığı sırada diğer örgüt üyeli tarafından Mehmet B.'ye yönlendirildiği ve Mehmet B.'nin kendisine muska yazıp dua ettiğini söyledi. Bylock içerik incelemesinde ise örgüt üyelerinin kendi aralarında konuşurken Mehmet B., ile ilgili 'Güvenilir mi?' şeklindeki sorulara, 'Evet bizden' diyerek cevaplar verildiği belirlendi.
10 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık tüm bu deliller kapsamında Mehmet B., hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede Cinci Mehmet B.'nin örgütün kripto haberleşme ağı Bylock kullanıcısı olduğu, yine örgütün finansman şirketlerinden SGK kaydı bulunduğu ve örgüt mensuplarıyla ankesör görüşmeleri yaptığı anlatıldı. İddianamede Mehmet B.'nin örgüt mensuplarının manevi rahatsızlıkları için kendisine ulaşılan kişi olduğu, dua listesi içeriğinde adının geçmesi ile bu durumun kesin olduğu kaydedildi. Hakkında 10 yıla kadar hapsi istenen şüpheli Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
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