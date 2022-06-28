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Son dakika: Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları! Görüşmenin tarihi belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Son dakika: Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları! Görüşmenin tarihi belli oldu

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'dan flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir." sözlerine yer verildi.

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