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Son dakika: 5 bakan sel bölgesine gidiyor! Başkan Erdoğan talimat verdi

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Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Son dakika: 5 bakan sel bölgesine gidiyor! Başkan Erdoğan talimat verdi

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Yanık, Kurum, Soylu, Kirişci ve Karaismailoğlu, selden etkilenen Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Sinop'a gidiyor.

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