Asgari ücrete ek zam! 6000 TL’yi görecek! Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem canlı yayında açıkladı

1627 LİRALIK DESTEK SUNULABİLİR

5004 liranın üzerinden işverenin de bir yüzde 15.2'lik bir kesinti var. 875 liralık bir toplam kesinti de burada var. Kamunun elinde 1627 liralık bir destek sunulabilir. Bu da 5880 TL'lik bir rakam ediyor.