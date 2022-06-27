Asgari ücrete ek zam! 6000 TL'yi görecek! Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem canlı yayında açıkladı
Başkan Erdoğan'ın asgari ücrete yönelik ek zam çalışmalarına yönelik talimat verdiğini ve kısa süre içinde bir müjde vereceklerini dile getirdi. Konuya ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücrete yönelik rakam verdi. Devletin 1627 liralık bir destek sunabileceğini söyleyen Erdem, net bir rakam vererek yeni asgari ücret rakamı beklentisini duyurdu. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretin ne kadar olması bekleniyor? İşte detaylar...
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda asgari ücrete yönelik verilmesi beklenen ek zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
OMUZLARDAKİ VERGİ YÜKÜ KALDIRILDI
Ülkemizde hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Ocak ayında asgari ücretin yüzde 50,5 artışından, kamu personel ve emekli maaşlarının yükseltilmesine kadar pekçok adım atmıştık. Asgari ücreti arttırırken işverenlerin omuzlarında kimi vergileri kaldırmıştık.
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: EN KISA SÜREDE MÜJDELİ HABERİ VERECEĞİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek yöntem geliştirecektir. Yapılan artışın isdihdamda olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. En kısa sürede bu konuda müjdeli haberi işçi ve emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz.
EZİLMELERİNE MÜSADE ETMEYECEĞİZ
Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile biraraya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız.
MEMURLARA 8 TEMMUZ'DA ZAMLI MAAŞ
Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı meemur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum.
CANLI YAYINDA RAKAM VERDİ
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları A Haber ekranlarında değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücrete yönelik beklentisini rakam vererek açıkladı.
İŞLETMELER ARASINDA FARK OLACAK
Asgari ücret komisyonunun bu hafta toplanması kesinleşmiş oldu. Bugün de bir açıklama oldu. İşverenin üstünde fazla yük bırakmayarak asgari ücret artışının olabileceğini söyledi bugün Erdoğan. Belli sayıda işçi çalıştıranlarla daha küçük işletmeler arasında bir fark olacak.
SADECE PRİM KESİNTİSİ VAR
Asgari ücretin üzerindeki tüm vergiler kaldırıldı. Sadece prim kesintisi var. 5004 TL'lik asgari ücretin 751 liralık sigorta kesintisi var. Bu kesilince işçiye 4250 lira veriliyor.
1627 LİRALIK DESTEK SUNULABİLİR
5004 liranın üzerinden işverenin de bir yüzde 15.2'lik bir kesinti var. 875 liralık bir toplam kesinti de burada var. Kamunun elinde 1627 liralık bir destek sunulabilir. Bu da 5880 TL'lik bir rakam ediyor.
6000 TL OLACAK
Ben de burada Başkan Erdoğan'ın da devreye gireceğini düşünüyorum ve asgari ücretin 6000 TL olacağını düşünüyorum.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor. Mevzuat gereği Komisyonun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor.
PRİM DESTEĞİ FORMÜLÜ HESABI
Asgari ücret 5.004,00
SGK primi % 14 700,56
İşsizlik sig. primi % 1 50,04
Kesintiler toplamı 750,60
Net asgari ücret 4.253,40
İŞVERENE MALİYET
Brüt asgari ücret 5004,00
SGK Primi % 15,5 (işveren payı) 775,62
İşsizlik sig. Pr. İşveren %2 100,08
İşverene toplam maliyet 5.879,70
KESİNTİLER TOPLAMI: 875,70
YÜZDE 26.10 ARTARSA (TL/AY)
Brüt asgari ücret 6.310,04
SGK primi % 14 883,41
İşsizlik sig. primi % 1 63,10
Kesintiler toplamı 946,51
Net asgari ücret 5.363,53
YÜZDE 40.75 ARTARSA (TL/AY)
Brüt asgari ücret 7.043,13
SGK primi % 14 986,04
İşsizlik sig. primi % 1 70,43
Kesintiler toplamı 1.056,47
Net asgari ücret 5.986,66
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