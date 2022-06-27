Devlet Su İşleri Genel Müdürü Lütfi Akca A Haber’e konuştu: Sel bölgesinde kritik noktalar tespit edilip düzeltildi

KÖPRÜLER YENİLENDİ

Daha önce 28 metre olarak yapılan dere tanzimi 70 metreye çıkarıldı. Köprüler yenilendi ve büyütüldü. Bunlar bitme aşamasında. Bu tedbirlerin de büyük katkısı oldu. Kastamonu genelinde Bozkurt, İnebolu gibi yerlere iki üç kez gittik.