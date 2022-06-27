Devlet Su İşleri Genel Müdürü Lütfi Akca A Haber'e konuştu: Sel bölgesinde kritik noktalar tespit edilip düzeltildi
A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürü Lütfi Akca sel bölgelerindeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kritik noktaların tespit edilip düzeltildiğini söyleyen Akca, ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. İşte detaylar...
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Lütfi Akca A Haber ekranlarına yaptığı açıklamada sel Kastamonu'da yaşanan seldeki son durumu paylaştı.
EKİPLER AKTİF OLARAK ÇALIŞIYOR
Bütün bölgemiz için geçmiş olsun. Ekiplerimiz tahminler sonrası Kastamonu genelinde aktif olarak görevini sürdürüyor. Çok sayıda makine de bölgede.
KRİTİK NOKTALAR TESPİT EDİLİP DÜZELTİLDİ
Kritik noktalar tespit edilip, düzeltildi. Yeni bir yağışla daha büyük bir selle karşı karşıya kalmayız inşallah. Yaşadığımız sel faciasından sonra alınan tedbirler kapsamında büyük bir seferberliğe girişildi.
KÖPRÜLER YENİLENDİ
Daha önce 28 metre olarak yapılan dere tanzimi 70 metreye çıkarıldı. Köprüler yenilendi ve büyütüldü. Bunlar bitme aşamasında. Bu tedbirlerin de büyük katkısı oldu. Kastamonu genelinde Bozkurt, İnebolu gibi yerlere iki üç kez gittik.
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