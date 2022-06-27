Başkan Erdoğan’dan Adana’daki petrol aramaları hakkında flaş açıklama! CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına cevap | Suriye’ye harekat olacak mı?

Başkan Erdoğan açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

Salgınla başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden küresel krizin başında enerji geliyor. Türkiye kimi ülkeler gibi kendisine yetecek münbit enerji kaynaklarına maalesef sahip değildir. Elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanırken diğer taraftan yerli ve yenilebilir enerji sistemlerine ciddi yatırımlar yapıyoruz.

KARADENİZ GAZI AÇIKLAMASI

Kabine sonrası vatandaşlara Türkiye'nin çalışmalarından da söz eden Başkan Erdoğan, "Karadeniz gazı ülkemiz için bir umut ve moral kaynağı olmuştur. 4 sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle arama faaliyetlerimizi kesintisiz aramaya kararlıyız. Yerin altında ne varsa azlığına, çokluğuna bakmayan milletimizin emrine vermeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.