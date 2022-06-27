Başkan Erdoğan'dan Adana'daki petrol aramaları hakkında flaş açıklama! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına cevap | Suriye'ye harekat olacak mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik kabine sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz gazı ve Adana'daki petrol arama çalışmaları hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk." dedi. Suriye'ye yeni harekat sinyali de veren Başkan Erdoğan, "Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan aynı zamanda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "ödenek" iftirasına tepki gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir gündemle toplandı. Başkan Erdoğan kritik kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Karadeniz gazı ve Türkiye'nin madenleri hakkında önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "ödenek" iftirasına tepki gösterdi.
İSPANYA'DAKİ NATO ZİRVESİ
Madrid'de yapılan NATO zirvesi hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "İnşallah yarın İspanya'ya NATO zirvesine gidecek ülkemizin hak ve menfaatleri neyi gerekiyorsa onu yapacağız. PKK, YPG, FETÖ gibi konularda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzüne belgeleri, bilgileri ile ifade edeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan açıklamalarına şu sözlerle devam etti;
Salgınla başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden küresel krizin başında enerji geliyor. Türkiye kimi ülkeler gibi kendisine yetecek münbit enerji kaynaklarına maalesef sahip değildir. Elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanırken diğer taraftan yerli ve yenilebilir enerji sistemlerine ciddi yatırımlar yapıyoruz.
KARADENİZ GAZI AÇIKLAMASI
Kabine sonrası vatandaşlara Türkiye'nin çalışmalarından da söz eden Başkan Erdoğan, "Karadeniz gazı ülkemiz için bir umut ve moral kaynağı olmuştur. 4 sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle arama faaliyetlerimizi kesintisiz aramaya kararlıyız. Yerin altında ne varsa azlığına, çokluğuna bakmayan milletimizin emrine vermeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
2 KUYUDA YÜKSEK KALİTELİ PETROL
Müjdeli haberleri sıralayan Başkan Erdoğan, "Son dönemde Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Küresel maden üretiminin düştüğü salgın döneminde yıllık 6 milyar dolarlık maden ihracatıyla krizden pozitif yönden ayrışan ülkeler arasında yer aldık. Madenlerimizin katma değerli ürünler olarak ihracı konusuna odaklandık." ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin bulduğu kuyulardan rahatsız olan çevrelere tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Nadir elementlerin üretimini de öncelik olarak belirledik. Teknoloji bağımsızlığın ayrılmaz parçası olan madenlerin üretimi ve nihai ürüne dönüştürülmesi hususunda yeni bir adım adım atıyoruz. Geçmişte türlü kampanya, engelleme ve zorluklarla ülkemizin dışında tutulduğu bu alana artık güçlü bir şekilde girmenin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Eskişehir Beylikova, dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanıdır. Burada bir üretim tesisi kuruyoruz. Denemeden sonra endüstriyel tesis yatırımına hemen başlıyoruz. Akdeniz'deki petrol arama çalışmalarımıza alenen karşı çıkan, Karadeniz'e burun kıvıran çevreler Adana'daki kuyulara Beylikova'dan da rahatsız olacaklardır ama artık kusura bakmasınlar." şeklinde konuştu.
"CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİYLE İLGİLİ MADDENİN ÇIKARILMASINI TALEP EDİYORUM"
Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ödeneği hakkındaki iftiralarını hedef aldı.
Kılıçdaroğlu'nun yalan siyasetine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak ülkenin ve milletin menfaatine olan ek bütçeyi karalamak isteyenlere bir çift söz söylemek istiyorum. Özellikle Bay Kemal, yandaşı ve taifesine. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri, eski cumhurbaşkanları, merhum cumhurbaşkanları hak sahiplerine yapılan ödemelerin göstergesidir." dedi.
Başkan Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanlığı ödeneğine endekslidir. Maaşımızla ilgili tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordur. Muhalefet işi öylesine zıvanasından çıkardı ki, bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün eeğil. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan sözlerine şu ifadelerle devam etti;
Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebehple hiç kimsenin mağdur olmaması sebebiyle milletvekilli maaşlarının başka formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaş Cumhurbaşkanının önünde olacağı için tekrar gündeme getirip de kamuoyunu bu konuda meşgul etmesin.
Ülkemizde hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Ocak ayında asgari ücretin yüzde 50,5 artışından, kamu personel ve emekli maaşlarının yükseltilmesine kadar pekçok adım atmıştık. Asgari ücreti arttırırken işverenlerin omuzlarında kimi vergileri kaldırmıştık.
18 YAŞ ARASI GENÇLERE MÜJDE
Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sunacağımıza inandığım iki projeyi başlatıyoruz. Spor okulları 81 illerimizin tamamında açık olacaktır. Yüzme, tenis, eskrim, jimnastikten güreşe sporun her alanında faaliyet gösteren bu okullarımızdan evlatlarımız istifade etmiştir.
Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyoruz. Yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylıkla ilgilidir diğer haberimiz. Yurtlarımız 15 Temmuz1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki evlatlarımızın ücretsiz konaklama imkanlarına sahip olacaktır."
SURİYE'YE YENİ HAREKAT SİNYALİ
Siyasi, ekonomik ve askeri tüm kabiliyetlerimizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmek için kullanmayı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Irak sınırlarımızı teröristlerin saldırılarından kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız.
Akdeniz ve Ege'de gereken tüm adımları atmaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Efes 2022 Tatbikatı işte bu tablonun askeri boyutunu temsil eden bir örnek olarak başarıyla sonuçlandırılmıştır.
Rabbimden kahraman Mehmetçiğimizi, tüm güvenlik güçlerimizi daima korumasını ve esirgemesini niyaz ediyorum. Günümüzde savaşlar aynı zamanda sanayiden teknolojiye, finanstan sanat ve spora kadar her alanda veriliyor. 10 Haziran'da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü Bilim ve Teknoloji binamızın açılış törenine iştirak ettik.
Araştırma geliştirme faaliyetlerindeki kapasitemizi bir adım daha öteye taşıyacak derin teknoloji üssümüzün bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
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