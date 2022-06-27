Batı Karadeniz'deki selde mahsur kalanlar kurtarılıyor! Sahil Güvenlik Komutanlığı görüntüleri paylaştı
Yoğun sağanak yağışlar bir kez daha Batı Karadeniz'de sele neden oldu. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’daki şiddetli yağış sonrası köyleri su bastı, birçok vatandaş mahsur kaldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, kurtarma çalışmalarının görüntüleri paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun sağanak uyarıları sonrasında Karadeniz'de sel ve su baskınları meydana geldi. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'daki şiddetli yağış büyük bir alanda etkişi oldu.
"MAHSUR KALANLAR KURTARILIYOR"
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel hakkında açıklama yaptı.
Görüntülerin paylaşıldığı açıklamada, "Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızı emniyetli bölgelere tahliye etmek üzere çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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