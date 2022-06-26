Bu geceye dikkat! AFAD tarafından kuvvetli yağış uyarısı! Sel tehlikesi nedeniyle çok sayıda ilde helikopter ve botlar hazır
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde beklenen sağanak yağışa ilişkin vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Bu gece saatlerinden itibaren yağışların şiddetini artıracağı belirtilirken, çok sayıda ilde helikopter ve botların göreve hazır olduğu ifade edildi. Peki sağanak yağış ne zamana kadar sürecek? İşte detaylar...
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde beklenen sağanak yağışa ilişkin vatandaşlara uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışlar, bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracaktır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında; ilgili afet grupları AFAD Yönetim Merkezi'nde grup temsilcilerinin katılımıyla toplanmıştır.
Kamu kurumları ve belediyeler, yaşanabilecek olumsuzluklara destek vermek amacıyla, iş makinesi ve personel görevlendirmek üzere teyakkuza geçirilmiştir. Ayrıca, meteorolojik uyarı verilen illere sınır ve yakın tüm iller teyakkuza geçirilmiştir.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
PAZARTESİ
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
- Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? İşte beklenti anketi...
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? 2022 AÖL sınavları online mı, nasıl uygulanacak?
- LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? LGS 2022 sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
- Survivor 2022 finali ne zaman, Haziran ayında mı? Survivor 2022 şampiyonu ne kadar ödül alacak, kazanacak?
- 2014'te İngiltere'de yapılan bir araştırmada, arkadaşlarını dikkati dağılmadan 15 dakika dinleyebilen erkeklerin, eşleriyle kaç dakika konuştuktan sonra onları dinlemeyi bıraktığı görülmüştür?
- Engelli Temmuz maaşları bayramdan önce yatar mı 2022? Engelli maaşı Temmuz zammı 2022 son dakika açıklandı mı?
- Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir?
- Kırım Savaşı sırasında İstanbul'daki çalışmalarıyla bilinen ve modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale'in İngilizcedeki anlamı nedir?
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 25 Haziran Survivor 3. dokunulmazlık adayı kim, hangi yarışmacı oldu? SMS sıralaması...
- Asgari ücret için yeni hesaplama! 6 aylık enflasyon ile 5.986 TL olabilir! Asgari ücrete ara zam olacak mı? Net-Brüt %40 üstü...
- Guinnes Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki "Yaşayan En Uzun Erken" ve "Yaşayan En Uzun Kadın" sırasıyla hangi ülkede vatandaşlarıdır?