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Bu geceye dikkat! AFAD tarafından kuvvetli yağış uyarısı! Sel tehlikesi nedeniyle çok sayıda ilde helikopter ve botlar hazır

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2022 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022
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Bu geceye dikkat! AFAD tarafından kuvvetli yağış uyarısı! Sel tehlikesi nedeniyle çok sayıda ilde helikopter ve botlar hazır

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde beklenen sağanak yağışa ilişkin vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Bu gece saatlerinden itibaren yağışların şiddetini artıracağı belirtilirken, çok sayıda ilde helikopter ve botların göreve hazır olduğu ifade edildi. Peki sağanak yağış ne zamana kadar sürecek? İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde beklenen sağanak yağışa ilişkin vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışlar, bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracaktır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında; ilgili afet grupları AFAD Yönetim Merkezi'nde grup temsilcilerinin katılımıyla toplanmıştır.

Meteorolojik uyarı verilen illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçirilmiştir. 1 helikopter Sinop iline,1 helikopter Bartın, Amasra'ya görevlendirilmiştir.

Kamu kurumları ve belediyeler, yaşanabilecek olumsuzluklara destek vermek amacıyla, iş makinesi ve personel görevlendirmek üzere teyakkuza geçirilmiştir. Ayrıca, meteorolojik uyarı verilen illere sınır ve yakın tüm iller teyakkuza geçirilmiştir.

4 Bakanlığımızca; Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Aksaray, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Tokat ve Sakarya illerinden Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Sinop illerine, toplamda 104 personel, 14 araç ve 10 bot görevlendirilmiştir.

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