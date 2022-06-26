Bu geceye dikkat! AFAD tarafından kuvvetli yağış uyarısı! Sel tehlikesi nedeniyle çok sayıda ilde helikopter ve botlar hazır

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışlar, bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracaktır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında; ilgili afet grupları AFAD Yönetim Merkezi'nde grup temsilcilerinin katılımıyla toplanmıştır.