CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan ve ailesine attığı "Man Adası" iftirası cezasız kalmıyor! Yeni karar ile ne kadar ödeyecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine davada 130 bin lira ve 359 bin lira tazminat ödemesi kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından dava yerel mahkemede yeniden görüldü.