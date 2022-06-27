CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan ve ailesine attığı "Man Adası" iftirası cezasız kalmıyor! Yeni karar ile ne kadar ödeyecek?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve ailesi hakkındaki "Man Adası'na para kaçırıyorlar" iftirasından dolayı açılan davada yeni gelişmeler yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a 100 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Kılıçdaroğlu ayrıca Erdoğan'ın yakınlarına da toplam 42 bin TL tazminat ödeyecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine davada 130 bin lira ve 359 bin lira tazminat ödemesi kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından dava yerel mahkemede yeniden görüldü.
BOZMA KARARI YENİDEN
İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkmesi'nde görülen duruşmaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları katıldı.
Başkan Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Yargıtayın kararı usul ve yasaya aykırıdır. Davalı taraf miktar yönünden bozulan davayı Man Adası belgeleri gerçekmiş gibi hala bir algı operasyonu gerçekleştirme peşindedir. Bu sebeple mahkemenizce bozma kararına direnilmesini talep ederiz" dedi.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNMASI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ise bozma ilanına uyulmasını talep ederek "Genel başkanın sözleri ifade özgürlüğü kapsamındadır. Bu davada hukuka uygun bir karar verilmesini talep ederiz. Davanın tümden reddine karar verilsin" şeklinde konuştu.
ERDOĞAN'A 100 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK
Mahkeme, duruşma sonu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin lira tazminat ödemesine hükmederken, 17 bin lira Ziya İlgen'e, 15 bin lira Osman Ketenci'ye, 10 bin lira Ahmet Burak Erdoğan'a ödemesine karar verdi.
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