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Son dakika: AK Parti'den muhalefetin "ek bütçe artışı" iddialarına cevap! Mahir Ünal açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Son dakika: AK Parti’den muhalefetin ek bütçe artışı iddialarına cevap! Mahir Ünal açıkladı

Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, muhalefetin "ek bütçe artışı" iddialarına cevap verdi. Ünal yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın ödeneği emekli maaşlarına endeksli" ifadelerine yer verdi.

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