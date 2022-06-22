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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten flaş açıklama: Türkiye terörle mücadelede kilit rol oynuyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten flaş açıklama: Türkiye terörle mücadelede kilit rol oynuyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türkiye terörle mücadelede kilit rol oynadı ve oynamaya devam ediyor” açıklamasında bulundu. Stoltenberg "Yapmamız gereken şimdi oturup Türkiye'nin ifade ettiği farklılıkları ve endişeleri ele almaktır. " şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli haber sitesi Politico'nun canlı yayınında soruları cevapladı. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecindeki sonraki hamleler üzerinde aktif olarak çalıştıklarını ifade eden Stoltenberg, terörle mücadele de dahil olmak üzere Türkiye'nin güvenlik kaygılarını da masaya yatırdıklarını aktardı.

ORTAK YOL ÇAĞRISI

Stoltenberg, amacının her iki ülkenin de bir an önce NATO'ya katılabilmesi için ortak bir yol bulmak olduğunu ifade etti.

Gelen bir soru üzerine NATO'daki fikir ayrılıklarına değinen Stoltenberg, "Her şeyden önce NATO'da birçok konuda farklı görüşler var. Bu her zaman böyle olmuştur" ifadelerini kullanarak, 1950'lerdeki Süveyş Krizi'ni, 1960'larda Fransa'nın NATO'nun askeri kanadından ayrılmasını ve NATO Karargahı'nın Fransa'nın başkenti Paris'ten Belçika'nın başkenti Brüksel'e taşınmasını, 1970'lerde Afrika ve Vietnam'daki savaşları, Irak Savaşı'nı örnek verdi.

NATO'DA ETKİLEYİCİ OLAN ŞEY

NATO'nun iktidarda farklı siyasi partilere sahip 30 farklı ulus olduğunu hatırlatan Stoltenberg, "NATO'da etkileyici olan şey, birçok konuda farklı görüşlere sahip 30 farklı müttefik olmamıza rağmen, pek çok konuda hemfikir olmamız, korumaya ve savunmaya hazır olan temel konularda her zaman hemfikir olacağımızdır" dedi.

"TÜRKİYE, TERÖR SALDIRILARINDAN EN FAZLA ZARAR GÖREN NATO MÜTTEFİKİ"

Finlandiya ve İsveç konusunda müttefiklerin aynı fikirde olduğundan emin olduğunu aktaran Stoltenberg şöyle konuştu: Finlandiya ve İsveç konusunda aynı fikirde olduğumuzdan eminim.

Ancak yapmamız gereken şimdi oturup Türkiye'nin ifade ettiği farklılıkları ve endişeleri ele almaktır. Çünkü Türkiye'nin terör saldırılarından en fazla zarar gören NATO müttefiki ülke olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. İttifakımız için büyük önem taşıyan, Irak ve Suriye sınırındaki bir ülke, terörle mücadelede kilit rol oynadılar ve oynamaya da devam ediyor

Türkiye'nin bir Karadeniz ülkesi olduğuna değinen Stoltenberg, şu anda çok önemli işler yaptığını ve Ukrayna'dan gıda ihracatı ile ilgili görüşmeleri kolaylaştırdığını açıklayarak, "Dolayısıyla, endişelerini dile getirdiklerinde elbette oturup bu endişeleri ele almamız gerekiyor. Şu anda tam olarak bunun üzerine istişare ediyoruz. Umarım Finlandiya ve İsveç'in en kısa zamanda üye olmalarına izin verecek bir çözüm bulabiliriz" dedi.

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