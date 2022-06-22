NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten flaş açıklama: Türkiye terörle mücadelede kilit rol oynuyor

Türkiye'nin bir Karadeniz ülkesi olduğuna değinen Stoltenberg, şu anda çok önemli işler yaptığını ve Ukrayna'dan gıda ihracatı ile ilgili görüşmeleri kolaylaştırdığını açıklayarak, "Dolayısıyla, endişelerini dile getirdiklerinde elbette oturup bu endişeleri ele almamız gerekiyor. Şu anda tam olarak bunun üzerine istişare ediyoruz. Umarım Finlandiya ve İsveç'in en kısa zamanda üye olmalarına izin verecek bir çözüm bulabiliriz" dedi.

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