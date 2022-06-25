İBB yönetimi 3 yılda ne yaptı? İstanbullular kaderine terk edildi! İşten çıkarmalar, projelerin durdurulması ve gerçekleşmeyen vaatler...
2019'un Haziran ayındaki seçimle CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İstanbullular da 3 yıldır kaderleriyle baş başa kaldı. Seçim öncesi CHP yönetiminin işçi kıyımı olmayacak sözü kısa sürede unutuldu ve binlerce işçi ekmeklerinden oldu. İstanbul'daki birçok proje de yarım bırakıldı. İşte CHP yönetimindeki İstanbul'un geldiği korkunç durum.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık koltuğuna oturalı tam 3 yıl oldu. Geçen bu süreçte İstanbul, temel atmama törenlerinden, işçi kıyımına, ulaşımda yaşanan sıkıntılardan çevre felaketlerine kadar pek çok istenmeyen olayla karşı karşıya kaldı. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 3 yıllık karnesini araştırdı ve vatandaşla konuştu. İşte çarpıcı sonuçlar.
3 yıl önce göreve başlayan CHP'li yönetim, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki ilk hamlesi işçi kıyımı oldu. Medya AŞ.'den 50 kişinin atılmasıyla başlayan süreç, diğer iştiraklardan yüzlerce işçinin çıkarılmasıyla devam etti.
İŞÇİ KIYIMIYLA BAŞLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen, çıkarılan işçilere ödenen tazminatın milyonları bulduğunu söyledi.
Bilmen yaptığı açıklamada, "Mesela 56 milyon civarında tazminat ödemesi yapıldı. Ne için haksız olarak çıkarttığı emek
çi arkadaşlarımız kardeşlerimiz için 56 milyon tazminat ödemesi yaptı. 140 milyon lira 50 tane deniz taksiye ödeme yaptı." dedi.
YAĞMURLARLA ÇİLELER DE BAŞLADI
İstanbullu yeni yönetim döneminde bir yandan işçi kıyımını yaşarken, diğer yandan sağanak ve kar yağışları sonrası çileyi yaşadı.
Yeni İBB yönetiminin ikinci ayında İstanbul Eminönü alt geçidi sağanak sonrası su altında kalmıştı. Alt geçitteki Çarşı esnafı mağdur oldu.
Vatandaşın sağanak çilesini umursamayan İBB Başkanı, Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.
VATANDAŞ AĞLARKEN O BALIKÇIDAYDI
Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İstanbul kar esaretindeyken bu defa bir balıkçıda çıktı.
Bu defa yanında ingiltere büyükelçisi de vardı. Tepki çeken bu fotoğraf karesi, günlerce konuşuldu.
"İSRAF DÜZENİ" DEDİ, 5 BİN ARAÇ KİRALADI
Seçim öncesinde, sık sık israf düzeni üzerinden kampanya yürüten CHP'li İmamoğlu, icraatlarıyla yine şaşırttı. İBB yönetimi hizmet aracı diye Yenikapıya dizdiği araçların israf olduğunu ve bin 500 aracın sözleşmesinin sonlandırıldığını duyurdu.
Ancak çok geçmeden fahiş fiyatlarla 5 binin üzerinde araç ibb tarafından kiralandı ve milyonlarca lira heba edildi.
ULAŞIM DA KABUSA DÖNDÜ
Yanan otobüsler, duran metrolar, bozulan ve kaza sonrası adeta şaha kalkan metrobüsler, duraklardan taşan insanlar, bitmeyen yol çalışmaları,,
çökmüş bir ulaşım sistemi ve en önemlisi de verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve ard arda yapılan zam nedeniyle ulaşımda mağdur olan öğrenciler.
İBB Ulaşım Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, "İETT otobüslerinin her tarafından sesler geliyor otobüsler yolda kalıyor bakım onarım işleri maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilinin iltisaklı olduğu bir firmaya verildi bütün neredeyse ulaşım bakım onarım işleri İETT aynı firmaya verildi" ifadelerine yer verdi.
Abdullah Özdemir sözlerine şu ifadelerle devam etti;
"CHP'nin adayı çok çok iddialı bir vaatte girdim İstanbul'da birisi trafiği sorun olmaktan çıkaracağız gibi bir vaatte girdi. Başka vaatleri de vardı aslı İstanbul'daki ulaşımla ilgili mesela İstanbul'daki ulaşımın ücretleri çok sembolik hale getireceğiz, İstanbul'da vatandaşların bu ücretlerle yüksek ücretler de ulaşım yapması çok doğru değil demişti. Hatta öğrencilere ücretsiz ulaşım vaadinde bulunmuştu. Yine megabüs yani yeni bir metrobüs vaadinde bulunmuştu. İstanbul için en önemli ulaşım enstrüman olan metro olarak mevcut metroların iki katına çıkaracağız gibi bir vaatte bulmuştu maalesef ifade edebilirim net bir şekilde hiçbir vadini tutmamak ile beraber tam tersi uygulamalarla İstanbul halkının ulaşımla ilgili problemlerinin katlanarak artmasına da sebep oldular"
AK PARTİ'NİN BAŞLATTIĞI PROJELERİ DURDURDULAR
CHP'li İBB yönetimi yapımına AK Parti döneminde başlanan birçok projeyi de durdurdu. Bunlardan biri de Dolmabahçe-Levazım Tüneli...
İBB Ulaşım Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, "Levazım Tüneli 40-50 bin araç geçecek diye ben bu tüneli yapmam ifadesini kullanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o tünel İstanbul'un en sıkışık trafiğinin olduğu yerde Dolmabahçe'den Levazım'a 55 dakikalık trafiği 5 dakikaya düşürecek oraya 220 milyon eski para eski dönemdeki rakamlı bugün belki de milyarlara yakın bugün yapılsa bir bütün yatırıldı 100'de 28 yüzde otuzu bitirildi buradan maalesef orası akamete uğratıldı." dedi.
Büyük tepki çeken İBB'nin uygulamalarından biri de yapımı devam eden metro hatlarının betonla kapatılması oldu.
Peki ya her geçen gün nüfusu artan megakentte 3 yılda kaç otobüs envantere eklendi?
Özdemir, "2013/2018 yıllarında 5 yıllık periyotta 2.250 otobüs aldık biz 2250 otobüs yıla vurdunuz ortalama 450 otobüs sayısına tekabül ediyor yeni dönemde kaç otobüs geliyor katıldı derseniz 3 yıllık süreçte sadece 30 otobüs yıllık ortalama 10 otobüs bir tarafta ak parti yönetimi 450 otobüs alırken ortalama yıllık bir tarafta cumhuriyet halk partisi yönetimi ortalama yıllık 10 otobüs." ifadelerine yer verdi.
İŞTE CHP'Lİ İBB'NİN ÇEVRE KATLİAMI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta silahtarağa ileri biyolojik arıtma tesisi olmak üzere birçok projeyi de iptal etti gecen 3 yılda..bu kararların bedelı de ağır oldu.. İstanbul'da çevre kirliliğinin önüne geçilemedi.
İstanbullu 3 yıllık süre zarfında ilgisizlik nedeniyle rengarenk akan derelerle tanıştı. Kentte birçok dere, şu an adeta kirlilik nedeniyle can çekişirken çevresinde yaşan vatandaşlar için de tehdit oluşturuyor.
Başta İstanbul'un altın boynuzu Haliç, Riva deresi, Küçüksu deresi ve çeşitli sahillerde çöp adacıkları oluştu.
Bir başka dikkat çeken ve günlerce konuşulan başlıklardan biri de Hamidiye Kaynak Suyu'nda yaşanan skandal oldu.
Öyle ki kuyu suyunun vatandaşa Hamidiye Su diye satıldığı ortaya çıktı.
İstanbul'un yüz yıllık anıt ağaçları ve dikey bahçeleri de İBB yönetimi tarafından kaldırıldı ya da kesilerek yok edildi.
Gezi parkında birkaç ağaç üzerinden hareket ederek ülke ekonomisini 100 milyar dolar zarara uğratan çevreler İBB'nin ağaç katlimalarına sessiz kaldı.
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