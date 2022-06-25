İBB yönetimi 3 yılda ne yaptı? İstanbullular kaderine terk edildi! İşten çıkarmalar, projelerin durdurulması ve gerçekleşmeyen vaatler...

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık koltuğuna oturalı tam 3 yıl oldu. Geçen bu süreçte İstanbul, temel atmama törenlerinden, işçi kıyımına, ulaşımda yaşanan sıkıntılardan çevre felaketlerine kadar pek çok istenmeyen olayla karşı karşıya kaldı. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 3 yıllık karnesini araştırdı ve vatandaşla konuştu. İşte çarpıcı sonuçlar.

3 yıl önce göreve başlayan CHP'li yönetim, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki ilk hamlesi işçi kıyımı oldu. Medya AŞ.'den 50 kişinin atılmasıyla başlayan süreç, diğer iştiraklardan yüzlerce işçinin çıkarılmasıyla devam etti.

İŞÇİ KIYIMIYLA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen, çıkarılan işçilere ödenen tazminatın milyonları bulduğunu söyledi.