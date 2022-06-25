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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 25.06.2022
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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 5 bin 75 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve savcısının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

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