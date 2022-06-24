24 Haziran 2022, Cuma
Marmaris'teki yangının çıkış noktası tespit edildi! Kadro böyle buldu
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın kontrol altına alınırken, alevlerin çıkış noktası tespit edildi. Yangın Tespit için çalışan Kadro isimli eğitimli köpek burnuyla koklayarak yangının çıkış noktasını işaret etti. Kadrod'nun Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği olduğunu belirtilirken, görüntüleri servis edildi.
Giriş Tarihi: 24.06.2022 18:51 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 18:52
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