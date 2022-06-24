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Marmaris'teki yangının çıkış noktası tespit edildi! Kadro böyle buldu

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın kontrol altına alınırken, alevlerin çıkış noktası tespit edildi. Yangın Tespit için çalışan Kadro isimli eğitimli köpek burnuyla koklayarak yangının çıkış noktasını işaret etti. Kadrod'nun Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği olduğunu belirtilirken, görüntüleri servis edildi.

Giriş Tarihi: 24.06.2022 18:51 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 18:52
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Marmaris’teki yangının çıkış noktası tespit edildi! Kadro böyle buldu

Marmaris ilçesindeki orman yangınının başladığı alanı hassas burnuyla Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği olan "Kadro"nun bulduğu bildirildi.

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Marmaris’teki yangının çıkış noktası tespit edildi! Kadro böyle buldu

Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da 20.00 sularında çıkan yangının başlangıç noktasını bulmak için Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

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Marmaris’teki yangının çıkış noktası tespit edildi! Kadro böyle buldu

Araştırma kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği "Kadro" Marmaris'e getirildi.

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Marmaris’teki yangının çıkış noktası tespit edildi! Kadro böyle buldu

Kadro, hassas burnu ile inceleme yaptığı bir alanda tepki verdi. Kadro'nun tepki vermesi üzere alanda inceleme yapan ekipler, şüpheli S.A'nın kimliğini sigara izmaritlerindeki DNA örneklerinden tespit etti.

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Marmaris’teki yangının çıkış noktası tespit edildi! Kadro böyle buldu

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Marmaris'teki orman yangının başlamasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. S.A, ifadesinde yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle ormanlık alanda 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangını çıkardığını itiraf etmişti.