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Son dakika: Marmaris'i yakan sabotajcı Sacit Ayhan ile ilgili flaş gelişme! Özel ekip sayesinde böyle yakalandı

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Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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Son dakika: Marmaris’i yakan sabotajcı Sacit Ayhan ile ilgili flaş gelişme! Özel ekip sayesinde böyle yakalandı

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının şüphelisi S.A, çok sayıda kamera kaydının, fotokapanların, plaka tanıma sistemlerinin incelemesinin ardından emniyet ve jandarmanın oluşturduğu özel ekip sayesinde yakalandı. Yangını çıkaran Sacit Ayhan isimli şahıs adliyeye sevk edildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Olay yerinde iki adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli, aile arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Olay anında alkollüymüş. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti" dedi. İşte detaylar...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Sacit Ayhan, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI, FOTOKAPANLAR İNCELENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda 21 Haziran Salı akşamı çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Jandarma ve emniyet istihbarat ekipleri, yangının çıktığı andan itibaren sahadaydı. Her detay titizlikle değerlendirildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu.

Orman yangınının şüphelisi Sacit Ayhan, çok sayıda kamera kaydının, fotokapanların, plaka tanıma sistemlerinin incelemesinin ardından emniyet ve jandarmanın oluşturduğu özel ekip sayesinde yakalandı.

Emniyet ve jandarma ekiplerince yangın bölgesinde bulunan işletmeler ile 2 otel ve 2 kamp alanına ait güvenlik kameraları, bölgede bulunan fotokapanlar, kameralar ile plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtları incelendi. Ayrıca toplam 3 bin 832 şahıs ve araç da sorgulandı.

ÖNCE MOTOSİKLETİ SONRA KENDİ BULUNDU

Yangın bölgesinde yapılan inceleme ve araştırma sonucu yangının Hisarönü Mahallesi Saklıkoy mevkisinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerine, olay yeri inceleme ekiplerince bölgede çalışma yapıldı.

Yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen noktada yakılmış 3 araç lastiği bulundu, ayrıca bu alanda 48 plakalı terkedilmiş bir motosiklet ele geçirildi.

Motosiklet ile ilgili yapılan araştırmada motosiklet sahibinin Sacit Ayhan. olduğu, şahsın tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

S.A'nın cep telefonunun, yangının çıktığı gün saat 23.30 itibarıyla kapatıldığı tespit edildi.

ÖZEL EKİP KURULDU, KOORDİNATLAR ÇIKARILDI

Ayrıca yapılan incelemede, Sacit Ayhan'ın sosyal medya hesabından yangın öncesinde, yangın çıkış noktası olarak değerlendirilen noktadan konum paylaşarak "Facebook" hesabından arazi anlaşmazlığı nedeniyle ailesine tehdit cümleleri yazdığı belirlendi.

Bunun üzerine S.A'nın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu.

Motosikletini bıraktığı ve yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgeden itibaren S.A'nın kaçabileceği istikametler, o bölgede bulunan barınma alanlarının koordinatları çıkarıldı.

AĞAÇLIK ALANDA 2 BENZİN BİDONU ELE GEÇİRİLDİ

Titiz çalışma sonucu, S.A, bugün saat 16.30'da Bördübet Saklıkoy mevkisinde ormanlık alanda bulundu. Alkollü olduğu belirlen S.A, gözaltına alınırken saklandığı yerdeki ağaçlık alanda 2 benzin bidonu ele geçirildi.

Şüpheli S.A'nın ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Ayrıca S.A'nın ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği bilgisi verildi.

BAKAN SOYLU: İTİRAF ETTİ

İçişleri BakanI Süleymen Soylu "S.A. isimli şahıs kendisi itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını ve kendini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da alkollüymüş" ifadelerini kullandı.




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