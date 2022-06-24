Son dakika: Marmaris’i yakan sabotajcı Sacit Ayhan ile ilgili flaş gelişme! Özel ekip sayesinde böyle yakalandı

AĞAÇLIK ALANDA 2 BENZİN BİDONU ELE GEÇİRİLDİ

Titiz çalışma sonucu, S.A, bugün saat 16.30'da Bördübet Saklıkoy mevkisinde ormanlık alanda bulundu. Alkollü olduğu belirlen S.A, gözaltına alınırken saklandığı yerdeki ağaçlık alanda 2 benzin bidonu ele geçirildi.

Şüpheli S.A'nın ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Ayrıca S.A'nın ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği bilgisi verildi.

BAKAN SOYLU: İTİRAF ETTİ

İçişleri BakanI Süleymen Soylu "S.A. isimli şahıs kendisi itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını ve kendini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da alkollüymüş" ifadelerini kullandı.









