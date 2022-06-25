15 Temmuz şehidi Kemal Tosun’un eşi Zuhal Tosun ilk kez konuştu: En büyük acılarla sınansın

EŞİM HAYAT DOLUYDU

Eşim Orhangazi Köprüsü yeni açılmıştı, arkadaşı ile Yalova'ya çorba içmeye gitti ve "Orhangazi Köprüsü açıldı, oradan geçeceğiz" dedi. Kafasına estiği zaman yapardı istediğini, eşim hayat doluydu. Ramazan ayında bana bilet aldırdı, memlekete gitti. Oradan geldi, ertesi günü kaynımın oğlunun asker yemin törenine gitmek istedi. Ben de 'Yarın iş var' dedim. 'Olsun gideyim göreyim, görmek var, görmemek var' dedi ve yemin törenine gitti. Eşim şehit olmadan bir ay önce rüyasında vurulduğunu görmüştü.





Eşimi, ben ve çocuklarım özlüyoruz. Mesleği gereği çok birlikte olamadık. Hiçbir bayram sabahına beraber uyanmadık. Bazen diyorum, hani terör bölgesinde olsaydı bu kadar içim gam yemezdi. İstanbul'un göbeğinde hiç ummadığımız bir şey oldu.