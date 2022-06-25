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"Marmaris orman yangınına gece görüşlü gözlüklerle neden müdahale edilmedi?" tartışmasına son nokta! Jandarma Havacılık Başkanı: Dünyada böyle bir kavram yok

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Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
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Marmaris orman yangınına gece görüşlü gözlüklerle neden müdahale edilmedi? tartışmasına son nokta! Jandarma Havacılık Başkanı: Dünyada böyle bir kavram yok

Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Marmaris'teki orman yangını sonrası gündeme gelen "gece görüş gözlüğü ile müdahale" tartışmasına son noktayı koydu. Tümgeneral Doğan, gece görüş gözlüğünün sıfır ışık ortamına göre tasarlandığını, bir çakmaktan çıkan ışığın bile ters orantılı etki yaptığını ifade etti. Doğan, "Gece görüş ile yangın söndürmek ve gece yangın söndürebilen helikopter kavramları birbirinden çok farklıdır." dedi. İşte haberin detayları...

Marmaris'te çıkan orman yangınında 4 bin 500 hektarı aşan ormanlık alan yandı. Büyük mücadele ile 80 saatte kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları süren yangın ile ilgili sosyal medyada çok sayıda dezenformasyon içerikli paylaşım yer aldı. Muhalefet sık sık TSK ve Jandarma'nın gece görüşlü gözlüklerle yangına müdahale etmesi gerektiğini, bunun neden yapılmadığını gündeme taşıdı.

Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, "Gece görüş ile yangın söndürmek ve gece yangın söndürebilen helikopter kavramları birbirinden çok farklıdır." diyerek tartışmalara son noktayı koyan açıklamayı yaptı. Doğan, "Gece görüş gözlüğü sıfır görüş şartlarına göre yapılmıştır. Herhangi bir ay, yıldız, yerden bir suni ışık olmadan pilotların uçuş yapabileceği şekilde yapılmıştır. Bırakın bir yangını, bir çakmak, bir fener bile gece görüş gözlüğü ile uçma kabiliyetine ters orantılıdır, sizi uçuramaz. Gece görüş gözlüğü ile yangın söndürme diye bir kavram yok." dedi.

"GECE GÖRÜŞ GÖZLÜĞÜ SIFIR GÖRÜŞ ŞARTLARINA GÖRE YAPILMIŞTIR"

Marmaris'te olay yerinde basın mensupları aracılığı ile kamuoyunu bilgilendiren Tümgeneral Doğan şu ifadeleri kullandı:

Gece görüş ile yangın söndürmek ve gece yangın söndürebilen helikopter kavramları birbirinden çok farklıdır. Gece görüş gözlüğü ile Jandarma Havacılık Başkanlığı ve TSK'daki diğer kurumlar 1990'dan bu yana skorsky helikopterler ile faaliyet icra etmektedir. Bugün en zorlu şartlarda, en zorlu görevleri yapabilecek imkan ve kabiliyete sahibiz. Ancak gece görüş gözlüğü sıfır görüş şartlarına göre yapılmıştır. Herhangi bir ay, yıldız, yerden bir suni ışık olmadan pilotların uçuş yapabileceği şekilde yapılmıştır. Bırakın bir yangını, bir çakmak, bir fener bile gece görüş gözlüğü ile uçma kabiliyetine ters orantılıdır, sizi uçuramaz. Gece görüş gözlüğü ile yangın söndürme diye bir kavram yok.

"AVUSTRALYA BUNU DENEDİ, HELİKOPTERLERİ DÜŞÜNCE EMNİYETSİZ DİYEREK VAZGEÇTİ"

"Dünyada gece yangın söndürebilen helikopterler var." diyen Doğan, "Avustralya 2015 yılına kadar gece görüş gözlüğü ile yangın söndürmeyi denedi. Düşen helikopterleri nedeniyle bunu emniyetsiz buldu." dedi.

"BU HELİKOPTERLER KENDİ AYDINLATTIKLARI TÜNELDE UÇARAK MÜDAHALE EDERLER"

Gece yangın söndürebilen uçaklardaki ilave özellikleri anlatan Tümgeneral Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Mevcut helikopterlerimize ilaveten gece yangın söndürebilen helikopterlerde bir stadı aydınlatabilecek 6 projektör var. İçinde kamera sistemleri var. İlave 10 mürettabat var, motor sistemleri çok güçlendirilmiş. Helikopter gece görüş gözlüğü ile uçmuyor, aydınlatarak oluşturduğu tünelde uçuyor. Bu helikopterlerimiz geçen sene Isparta'da uçtu. Bu sene Milas'ta konuşlandı, hazırlıkları yapılıyor. Bunlar aslında aram kurtarma için yapılmış helikopterler. Bugün yangın söndürmede de kullanılmaya çalışılıyor.

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