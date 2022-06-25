"Marmaris orman yangınına gece görüşlü gözlüklerle neden müdahale edilmedi?" tartışmasına son nokta! Jandarma Havacılık Başkanı: Dünyada böyle bir kavram yok

"GECE GÖRÜŞ GÖZLÜĞÜ SIFIR GÖRÜŞ ŞARTLARINA GÖRE YAPILMIŞTIR"

Marmaris'te olay yerinde basın mensupları aracılığı ile kamuoyunu bilgilendiren Tümgeneral Doğan şu ifadeleri kullandı:

Gece görüş ile yangın söndürmek ve gece yangın söndürebilen helikopter kavramları birbirinden çok farklıdır. Gece görüş gözlüğü ile Jandarma Havacılık Başkanlığı ve TSK'daki diğer kurumlar 1990'dan bu yana skorsky helikopterler ile faaliyet icra etmektedir. Bugün en zorlu şartlarda, en zorlu görevleri yapabilecek imkan ve kabiliyete sahibiz. Ancak gece görüş gözlüğü sıfır görüş şartlarına göre yapılmıştır. Herhangi bir ay, yıldız, yerden bir suni ışık olmadan pilotların uçuş yapabileceği şekilde yapılmıştır. Bırakın bir yangını, bir çakmak, bir fener bile gece görüş gözlüğü ile uçma kabiliyetine ters orantılıdır, sizi uçuramaz. Gece görüş gözlüğü ile yangın söndürme diye bir kavram yok.