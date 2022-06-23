İşte Marmaris yalanları ve gerçekleri! Muhalefet ve sosyal medyadan iftiralar... Gölge düşürmek için ellerinden geleni yaptılar
Muğla'nın Marmaris bölgesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alınmak adına çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Bölgede çok sayıda helikopter ve uçak görev yaparken, muhalefetin ve sosyal medyanın ortaya attığı asılsız iddialarla çalışmalara gölge düşürülmeye çalışılıyor. İşte o yalanlar ve olayların gerçek yüzü...
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken duman ve küller rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.
Bölgede yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken özellikle muhalefet ve muhalif isimlerin ortaya attığı gerçek dışı iddialarla toplum manipüle edilmeye çalışıyor.
İŞTE O YALANLARDAN BAZILARI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Marmaris'teki dün çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener konuşmasında "Dün Marmaris Bördübet'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak yok, yine hazırlık yok, yine kontrol odası pozları ve bol miktarda hamaset var" ifadelerini kullandı.
"HAVA ARAÇLARIMIZ KARA EKİPLERİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR!"
Orman Genel Müdürlüğü ise (OGM) Marmaris'teki yangınla ilgili olarak son bilgileri paylaşarak bir nevi Akşener'in sözlerini çürüttü. OGM, "Hava araçlarımız, var güçleriyle çalışan kara ekiplerimizin çalışmalarını desteklemeye devam ediyor. Canımızı yakan, ormanlarımızın düşmanı yangını en kısa sürede yeneceğiz. Birlik ve beraberlik içindeyiz, dualarımız kahraman personelimizle" dedi.
"20 HELİKOPTER 14 UÇAK OLMAK ÜZERE 34 HAVA ARACI VE KARA EKİPLERİ BÖLGEDE MÜCADELE HALİNDE"
OGM yangın söndürme çalışmasına katılan helikopter ve uçak sayısını açıklayarak Akşener'in "yine uçak yok yine hazırlık yok" sözlerinin yalan olduğunu ortaya koydu. OGM, "An itibariyle 688 OGM personeli olmak üzere toplam 1494 personel, 172 arazöz olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 363 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 39 iş makinesi görev yapıyor. 20 Helikopter 14 Uçak olmak üzere 34 hava aracı ve kara ekipleri bölgede mücadele halinde. Bölgede anlık rüzgar 30 Km/saat, sıcaklık 30 derece ve nem yüzde 42 oranındadır" ifadelerini kullandı.
ŞAHAN GÖKBAKAR: UÇAKLAR NEREDE?
Gökbakar, Marmaris'te çıkan orman yangını sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yangının fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşan Gökbakar, "Bakın henüz hava aydınlık iken bu halde yanan bir yangın... Havadan uçakla müdahale edilir mi? Edilir! Nerede bu uçaklar? Uçaklar nerede? Bu yangın yine o adar büyük bir alanı yok edecek ki! Yazık! Kış boyu bu anı söyledim.Nerede bu uçaklar?" dedi.
"İNSANLARIN MORALİNİ BOZMAYIN"
Gökbakar'a yanıt doğa programları yapımcısı Güven İslamoğlu'ndan geldi.
"Uçak helikopter yangını söndürmez... Dip örtü yanıyorsa kara müdahalesi önemli..." diyen İslamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Alanda mücadele eden insanların moralini bozmayın.... Ben söylemiştim ne demek ????? 20 uçak 55 helikopter var...2 görüntü ile yorum yapmayın. Yangını İHA'lar termal kamera ile tespit etmiş..."
KILIÇDAROĞLU'NA İZİN VERİLMEDİ YALANI
CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak yaptığı sosyal medya paylaşımında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangın bölgesine yakın Dalaman'a inişine izin verilmediğini iddia etti.
"ASPARAGAS"
Söz konusu iftira fondaş ve yandaş medya aracılığıyla sosyal medyada hızla yayılırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, konuyla ilgili iddiaların gerçek olmadığını söyledi.
Oda TV'ye konuşan Demir, "Dalaman'a iniş izni verilmediği iddiası doğru değil. Aydın programımız olduğu için Adnan Menderes Havalimanı'na indik. Akşam 19.00 gibi Marmaris'te olmayı planlıyoruz. Bu konuda çıkan haberler asparagas" ifadelerini kullandı.
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