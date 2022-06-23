İşte Marmaris yalanları ve gerçekleri! Muhalefet ve sosyal medyadan iftiralar... Gölge düşürmek için ellerinden geleni yaptılar

"20 HELİKOPTER 14 UÇAK OLMAK ÜZERE 34 HAVA ARACI VE KARA EKİPLERİ BÖLGEDE MÜCADELE HALİNDE"

OGM yangın söndürme çalışmasına katılan helikopter ve uçak sayısını açıklayarak Akşener'in "yine uçak yok yine hazırlık yok" sözlerinin yalan olduğunu ortaya koydu. OGM, "An itibariyle 688 OGM personeli olmak üzere toplam 1494 personel, 172 arazöz olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 363 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 39 iş makinesi görev yapıyor. 20 Helikopter 14 Uçak olmak üzere 34 hava aracı ve kara ekipleri bölgede mücadele halinde. Bölgede anlık rüzgar 30 Km/saat, sıcaklık 30 derece ve nem yüzde 42 oranındadır" ifadelerini kullandı.