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Kemal Kılıçdaroğlu'nun helikopter vaadini helikopter sesleri bastırdı! İşte CHP liderinin Marmaris'te rezil olduğu anlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun helikopter vaadini helikopter sesleri bastırdı! İşte CHP liderinin Marmaris’te rezil olduğu anlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te çıkan orman yangınını yerinde incelemek üzere bölgeye gitti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu verdiği röportajda hükümeti eleştirirken “Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya.” ifadelerini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun vaadini açıkladığı esnada yangına müdahale eden helikopterlerin sesi canlı yayında net bir şekilde duyuldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yangından siyaset devşirmeye çalıştı.

"VERİN GÖREVİ BİZE"

Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yaşanan orman yangını nedeniyle, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yaşanan orman yangını hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Armutalan bölgesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yangınlardan iktidarı sorumlu tutan Kılıçdaroğlu, "Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya" diye konuştu.

VAADİNİ HELİKOPTER SESLERİ BASTIRDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi sırasında yangına müdahale eden helikopterlerin sesleri net bir şekilde duyuluyordu. CHP liderinin kurmayları da müdahaleyi başlarıyla anbean takip etti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun helikopter vaadini helikopter sesleri bastırdı KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN HELİKOPTER VAADİNİ HELİKOPTER SESLERİ BASTIRDI

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