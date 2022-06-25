CHPli İBB'den tepki çeken etkinlik! İETT araçlarının bakımına ne zaman sıra gelecek?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine İstanbul'un kaynaklarını çarçur eden ve tepkisini çeken bir etkinliğe imza attı. İETT otobüsleri son dönemde arıza ve kaza haberleriyle gündemden düşmezken İBB Yenikapı etkinlik alanında İETT'ye ait otobüslerin ziyaretçiler tarafından sprey boyayla boyandığı bir etkinlik düzenledi. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Vatandaşlar İBB'ye kamu malına zarar verildiği için tepki gösterirken, "Otobüsler yollarda kalıyor yanıyor umurlarında değil. işleri güçleri göz boyamak" ifadeleriyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştiride bulundu.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeye devam ediyor.
İETT otobüsleri son dönemde arıza ve kaza haberleriyle gündemden düşmezken İBB Yenikapı etkinlik alanında İETT'ye ait otobüslerin ziyaretçiler tarafından sprey boyayla boyandığı bir etkinlik düzenledi.
OTOBÜSLER YOLDA KALIRKEN YENİKAPI'DA BOYAMA ETKİNLİĞİ
İstanbullu toplu ulaşımda sıkıntı üstüne sıkın yaşarken 170'ten fazla otobüsün hurdaya çıktığı gündeme gelmişken Yenikapı'dan gelen görüntülerde İETT'ye ait otobüslerin ziyaretçiler tarafından sprey boyayla boyandığı görüldü.
İETT'nin resmi hesabı o anları, "Coşkuyla kutlanan 23 Haziran Demokrasi Şenliği'nde güzel anılar biriktirdik." ifadeleriyle paylaştı.
İBB'YE TEPKİ YAĞDI
Söz konusu görüntülere sosyal medyada vatandaşlar tepki gösterdi. PR için yapılan etkinliğe ve sonrasında otobüsleri eski hallerine döndürülmesi için harcanacak kaynağın otobüsleri bakımı için kullanılması gerektiğini belirten vatandaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
İşte o tepkilerden bazıları;
İETT ARAÇLARI HURDAYA ÇIKTI
Öte yandan 177 İETT aracının da hurdaya ayrıldığı öğrenildi. İhalelerin çoğunun CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiği tespit edilmişti. İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyon Raporu'nda; 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde devri gerçekleşen veya hurdaya ayrılan toplu taşıma araç sayısının 177 olduğuna dikkat çekildi.
İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar; 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde hurdaya ayrılan otobüs sayısının 177 olduğuna dikkat çekerek, "Hurdaya ayırma işlemlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler talep edilmesine rağmen komisyonumuza gönderilmemiştir. Raporun sunulmasından sonra gönderilen belgeler de eksik ve araçların akıbeti hakkında bilgi vermekten uzaktır. Özellikle, yanan ve kaza sonucu kullanımdan kaldırılan araçların akıbeti ve bu araçların sonrasında ne olduğu, kullanılabilir parçalarının ne olduğu belirsizdir" dedi.
Muhammed Kaynar, şunları söyledi:
"Son 3 yıl içerisinde hurdaya ayrılan ve devredilen araçlar sebebiyle eksilmeler de dikkate alındığında nüfusu ve ihtiyaçları sürekli artan İstanbul' un toplu ulaşım sistemi içerisinde hizmet vermekte olan, otobüslerin sayısında azalma ve model yılları itibariyle de yaşlanma olduğu görülmüştür."
'İHALELERİN ÇOĞUNLUĞU TEK BİR FİRMAYA VERİLDİ'
Muhammet Kaynar, İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyon Raporu'nun İETT yönetimi tarafından verilen cevaplar ve sunulan belgeler kapsamında hazırlandığını, ancak talep edilen bazı belge ve bilgiler komisyona verilmediğini aktardı.
Raporun 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde İETT tarafından yapılan, otobüs alım, bakım ve onarım ihalelerine yönelik iddiaların araştırılması, yapılan ihalelerin teknik ve mali açıdan değerlendirilmesi, güncel ilerlemelerin ve eksikliklerin tespiti olduğunu aktaran Muhammet Kaynar, otobüs bakım onarım işlerinin yüzde 44'ünün, otobüs alım ihalelerinin ise yüzde 48'inin tek firma olarak CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiğinin tespit edildiğini aktardı.
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