Günün fıkrası! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da yeşil alanları büyütüyoruz
İBB tarafından 2019 yılında düzenlenen İstanbul seçimlerinin üçüncü yıl dönümü nedeniyle Yenikapı'da 'Demokrasi Şenliği' düzenlendi. Etkinlikte konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'u yeşille buluşturduk. Yeşil alanları büyütüyoruz." sözleri dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde İBB, Emirgan Koruluğu'nda onlarca ağacı kesmişti.
İBB tarafından 23 Haziran 2019'da yapılan İstanbul seçimlerinin üçüncü yıl dönümü nedeniyle Yenikapı'da 'Demokrasi Şenliği' düzenlenen etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.
Şenlikte konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'u yeşille buluşturduk" açıklaması dikkat çekti.
GEÇMİŞTE NELER OLMUŞTU?
Emirgan Koruluğu'nda 130 ağacı katleden İBB hakkında son olarak Orman İşletme tarafından ilk etapta kesilen 54 ağaç için idari ceza uygulanmıştı.
DİKEY BAHÇELER TEK TEK SÖKÜLDÜ
Çevre katliamlarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul 90'lı yıllara geri döndü. Haliç'ten yeniden pis kokular yükselirken, AK Parti döneminde yol kenarlarına yapılan dikey bahçeler söküldü.
ÇIRAĞAN'DA KATLİAM
GEZİCİLER SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
Gezi Parkı'nda yeri değiştirilen ağaçları bahane ederek sokak eylemleri başlatan ve günlerce ülkeyi yaşanmaz duruma sokan sözde çevrecilerin bu katliama ses çıkarmaması ise dikkat çekti.
Ağaçların kesilmesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanırken, İBB caddeye ağaçların hastalık nedeniyle kesildiğinin belirtildiği bir pankart astı. 150-200 yıllık ağaçların kesilmesiyle ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Aydın Çetinkaya, ağaçların yerine yenilerinin dikildiğini belirtti. Hastalıklı toprağın dahi değiştirildiğine değinen Çetinkaya, ağaçların kesilmediği takdirde diğer çınarlara da hastalık sıçrayacağını iddia etti.
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