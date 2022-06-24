CHP’li İBB’den milli değerlere saygısızlık! Üzerinde Atatürk ve ay yıldız bulunan madeni parayı vida pulu yaptılar





YAPILMASINA KİM İZİN VERDİ?

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da bugün sosyal medya hesabından, İBB Beyaz Masa ekiplerini etiketleyerek, "Bu sözümona sanat eserinin adı nedir? Kim hangi sebeple yapılmasına izin verdi? Kime yaptırıldı? Ne kadar para ödendi? Cevap vereceğinizi sanmıyorum ama yine de soralım" paylaşımında bulunmuştu.

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