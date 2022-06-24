CHP'li İBB'den milli değerlere saygısızlık! Üzerinde Atatürk ve ay yıldız bulunan madeni parayı vida pulu yaptılar
İstanbul'da göreve geldiği günden bu yana sürekli olarak skandallarla gündeme gelen CHP'li İBB, şimdi de Müze Gazhane'de bulunan Beltur işletmesindeki aydınlatma direklerinde vida pulu yerine üzerinde Atatürk resmi ve ay yıldız bulunan 50 kuruş ve 25 kuruşluk madeni paraları kullandı.
Seçildiği 23 Haziran 2019 yılından bu yana İstanbul'un sorunlarını çözmek bir yana sürekli olarak skandallarla ve PR çalışmalarına harcadığı milyonlarca lira ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yeni bir skandala imza attı.
ATATÜRK VE AY YILDIZA SAYGISIZLIK
İBB'ye ait olan Kadıköy'deki Müze Gazhane'de bulunan Beltur işletmesindeki aydınlatma direklerinde vida pulu yerine madeni para kullanıldı. Üzerinde Atatürk'ün silüeti olan ve ay yıldız bulunan madeni paralar vida ile ortasından delinerek pul yerine kullanıldı.
VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Madeni paraların pul yerine kullanıldığını gören vatandaşlar duruma büyük tepki gösterirken, fotoğraf karelerini sosyal medyadan paylaşan bir kişi Türk Lirası'na yapılan saygısızlığı İBB Çözüm Merkezi'ne şikayet etti.
O tepkilerden bazıları:
MÜZE GAZHANE'DEKİ İLK SKANDAL DEĞİL
Paranın vida pulu olarak kullanıldığı Müze Gazhane'de, daha önce de duvara sanat diye resmedilen görseller tepkileri beraberinde getirmişti. Söz konusu görselde yer alan figürlerin kamuya açık, çocukların da görebileceği bir alanda olması üzerine vatandaşlar CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirmiş ve görsellerin derhal kaldırılmasını talep etmişti.
*Tepki çeken o görsel
YAPILMASINA KİM İZİN VERDİ?
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da bugün sosyal medya hesabından, İBB Beyaz Masa ekiplerini etiketleyerek, "Bu sözümona sanat eserinin adı nedir? Kim hangi sebeple yapılmasına izin verdi? Kime yaptırıldı? Ne kadar para ödendi? Cevap vereceğinizi sanmıyorum ama yine de soralım" paylaşımında bulunmuştu.
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