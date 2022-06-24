Son dakika: MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe: Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nın üst düzey yöneticisine yönelik bu kez saha operasyonu gerçekleştirdi. Saha ajanları ile konumu tespit edilen PKK’nın üst düzey yöneticilerinden Kongra-Gel Başkanlık Divanı üyesi Raperin kod adlı Delal Azizoğlu’nu Kuzey Irak Süleymaniye’ye sızan MİT elemanları tarafından etkisiz hale getirildi. MİT elemanlarının operasyonu yaptıktan sonra büyük bir gizlilik içerisinde Türkiye’ye döndükleri öğrenildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı Kuzey Irak'ta başarılı bir operasyona daha imza attı.
PKK'nın üst düzey yöneticisi olan Kongra-Gel Başkanlık Divan üyesi Delal Azizoğlu, 1992 yılında örgüte katıldıktan sonra örgüt adına birçok eylem ve faaliyette bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatının yakın takibinde olan terörist, Diyarbakır kırsalında 8 yıl boyunca silahlı faaliyet gösterdikten sonra terör örgütünün Avrupa yapılanmasına katıldı. 2001 yılında Brüksel'de "sözde" Kürdistan Ulusal Kongresi Genel Kurulu'nda divan ve yürütme kurulu üyesi olarak seçilen Delal Azizoğlu, Avrupa'da gerçekleştirilen yasadışı eylemleri organize etti.
KCK ADINA AVRUPA'DA YASADIŞI EYLEMLERİ ORGANİZE ETTİ
2013'te KCK adına Avrupa'da gerçekleştirilen yasadışı eylemleri organize eden isim de yine Delal Azizoğlu oldu. Aynı yıl KCK Yürütme Konseyi üyeliğine seçilen, daha sonra da KONGRA-GEL Başkanlık Divanı Üyesi ve PKK'nın kadınlara yönelik oluşumu PAJK'ın yöneticisi olan Azizoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatının takibindeydi.
SAHA AJANLARI TARAFINDAN KONUMU BELİRLENDİ
2018 yılı itibarıyla KCK Yüksek Adalet Divanı yönetiminde yer alan terörist, MİT'in sahadaki ajanları, tarafından Süleymaniye'de olduğu tespit edildi. Örgütsel faaliyetleri tespit edilen Delal Azizoğlu'nun konumu saha elemanları tarafından belirlendikten sonra operasyon için düğmeye basıldı.
MİT ELEMANLARI SIZIP OPERASYONU YAPTI
Kandil'in talimatı ile Süleymaniye'ye intikal eden Raperin Kod adlı Delal Azizoğlu, MİT'in Kuzey Irak'taki Süleymaniye şehrine sızan elemanları tarafından başarılı operasyon ile etkisiz hale getirildi. Operasyonda görev alan MİT elemanları daha sonra büyük bir gizlilik içinde Irak'ı terk ederek Türkiye'ye döndü.
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