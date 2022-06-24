Son dakika: MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe: Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Kuzey Irak'ta başarılı bir operasyona daha imza attı.



PKK'nın üst düzey yöneticisi olan Kongra-Gel Başkanlık Divan üyesi Delal Azizoğlu, 1992 yılında örgüte katıldıktan sonra örgüt adına birçok eylem ve faaliyette bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatının yakın takibinde olan terörist, Diyarbakır kırsalında 8 yıl boyunca silahlı faaliyet gösterdikten sonra terör örgütünün Avrupa yapılanmasına katıldı. 2001 yılında Brüksel'de "sözde" Kürdistan Ulusal Kongresi Genel Kurulu'nda divan ve yürütme kurulu üyesi olarak seçilen Delal Azizoğlu, Avrupa'da gerçekleştirilen yasadışı eylemleri organize etti.