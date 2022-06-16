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MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! Toplantı halindeki teröristler vuruldu

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Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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MİT’ten Sincar’da nokta operasyon! Toplantı halindeki teröristler vuruldu

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki nokta operasyonları devam ediyor. Sincar'da teröristlerin toplantı halinde olduğu ve sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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