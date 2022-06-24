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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Herekol Dağı'nda biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Herekol Dağı’nda biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; sözde Botan Eyaleti Herekol Bölgesinde YJA-Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren ve Gri kategoride yer alan, Arin kod adlı Şükran Alp olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

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