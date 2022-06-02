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Son dakika: MİT'ten Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Sözde yönetici Mehmet Doğan öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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Son dakika: MİT’ten Irak’ta PKK’ya ağır darbe! Sözde yönetici Mehmet Doğan öldürüldü

Son dakika haberleri... MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

Detaylar gelecek...

SURİYE'NİN KUZEYİNDE 11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

PENÇE KİLİT OPERASYONUNDA 16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Terörle mücadele kapsamında yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde de önceki günlerde 16 terörist daha etkisiz hale getirilmişti. MSB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanılmıştı.

MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon MİT'TEN SÜLEYMANİYE'DE NOKTA OPERASYON

11 teröristin etkisiz hale getirildi 11 TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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