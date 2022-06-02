Son dakika: MİT’ten Irak’ta PKK’ya ağır darbe! Sözde yönetici Mehmet Doğan öldürüldü

PENÇE KİLİT OPERASYONUNDA 16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Terörle mücadele kapsamında yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde de önceki günlerde 16 terörist daha etkisiz hale getirilmişti. MSB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanılmıştı.