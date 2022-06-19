Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! Suriyeli terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... MİT, terör örgütü PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli’yi Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. Operasyonun önemi ne? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, operasyon ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Bombayı füzeyi sadece teröristlerin kafasına çakmadı" ifadelerini kullandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ferhat Derik kod adlı terörist Hüseyin Şibli, terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirildi.
Kandil'deki terör elebaşlarının, terörist Şibli'nin bölge dışı üçüncü ülkelerle çıkar ilişkisi kurarak Irak'ta yeni bir terör yapılanması oluşturmayı hedefledikleri belirlendi.
MİT'in Türkiye-Irak sınırının 275 kilometre derinliğindeki operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirilen Şibli, sözde Kandil yönetiminin Suriye'deki yapılanmasının önemli isimleri arasında gösterilen "Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki isimlerden biriydi.
HELEP, GARA VE KANDİL'DE TERÖRİST FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRDÜ
Aslen Suriye/El-Malikiyeli olan Hüseyin Şibli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'ya katıldı.
Terörist Şibli, Suriye'nin Halep kentiyle Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil'de terörist faaliyetlerde bulundu, 2014'te Suriye'de PKK'nın kontrol sağladığı yerleşim yerlerinden sorumlu sözde yürütme konseyi üyeliğine getirildi.
Terörist Şibli, 2019'dan itibaren terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi merkez konseyi eş başkanı olarak faaliyet yürütüyordu.
OPERASYONUN ÖNEMİ NE?
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, operasyon ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
MUHTEŞEM OPERASYONLARDAN BİRİ DAHA
İşte o açıklamalardan satır başları;
Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın altına imzasını attığı muhteşem operasyonlardan bir tanesi daha. Bu etki odalı harekat Süleymaniye Kelar'da oldu Türkiye'nin en güney ucundan yaklaşık 280 km uzakta. Yani şu an kadar icra edilen en uzun soluklu en derindeki harekat.
GELİNEN NOKTAYI GÖSTERİYOR
274 km, bu neye karşılık geliyor bir kere bunu anlamamız gerekiyor. Bu harekatı gerçekleştiren SİHA menzil itibariyle Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı gösteriyor. Türkiye'den Şemdinli'den 274 km.
3 KİŞİ DAHA ETKİSİZLEŞTİRİLDİ
Bence bu harekatta uzun menzilli yeni nesil bir SİHA kullanıldı. Bu SİHA'nın güdümü çok üstün bir teknolojiye karşılık geliyor. Sahadaki istihbarat çok üstün ve çok nitelikli bir istihbarata karşılık geliyor. Onunla beraber 3 kişi daha etkisizleştirildi bu olayda.
"BOMBAYI SADECE TERÖRİSTLERİN KAFASINA ÇAKMADI"
Gara'da sorumluluk yapmış Kandil'de sorumluluk yapmış. Ve Süleymaniye Kelar'de etkisizleştiriliyor. YPG ile PKK arasındaki organik bağı anlatan son derece önemli bir ispat.
YPG PKK ayrıdır diyorlar ya bütün bunlara noktaya koyuyor. Bombayı füzeyi sadece teröristlerin kafasına çakmadı, YPG-PKK ayrıdır diyenlerin kafasına da çaktı bu harekatla.
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