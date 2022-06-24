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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ'lı, ayağından vurularak yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ’lı, ayağından vurularak yakalandı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütüp, silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen tutuksuz sanık İrfan Çamgöz (42) için istenen 7 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Çamgöz, polisin 'dur' ihtarına uymayınca ayağından vurularak yakalandı.

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