Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bir gözaltı! Aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yaktığını itiraf etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili, bir kişi gözaltına alındığını şüphelinin yangını kendisinin çıkardığını itiraf ettiğini duyurdu. Bakan Soylu "S.A. isimli şahıs kendisi itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını ve kendini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da alkollüymüş" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda 21 Haziran Salı akşamı çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
BAKANLAR BÖLGEDE
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangınını havadan inceledi. Kirişci ve Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının sürdüğü ormanlık alanda helikopterle incelemede bulundu.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te orman yangını bölgesinde yaptığı açıklamada, "Yangının nasıl çıktığına dair bir tespitimiz ve kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda bunu paylaşacağız" demişti.
"TİCARİ ANLAŞMAZLIK VARDI KIZARAK YAKTIM"
Bakan Soylu "S.A. isimli şahıs kendisi itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını ve kendini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da alkollüymüş" ifadelerini kullandı.
ÇOK SAYIDA İNSANIN TEK AMACI YANGINI SÖNDÜRMEK
Marmaris'teki orman yangınında söndürme çalışmaları, hem havadan hem de karadan sürerken, yangın Kürardı mevki ile Okluk Koyu arasında ilerlemeye başladı. Muğla Valisi Orhan Tavlı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Jandarma komando ekipleri, sivil toplum kuruluşu gönüllüleri el ele vererek yangının Kürardı mevkine geçişini engellemek için bölgede söndürme çalışmaları başlattı. Havadan yangın söndürme helikopterleri ve uçakları aralıksız müdahalede bulundu. Bölgenin sarp ve engebeli arazi olması nedeniyle iş makineleri tarafından yol açılarak yangının önünün kesilmesi hedeflendi. Kadınların içinde olduğu gönüllü grup, orman işçilerine hortum taşıyarak sarp arazide yangını söndürmek için aralıksız çalışıyor. Bölgedeki bazı gönüllülerin ise dinlenmek için gölgesi olan yerlerde uyudukları gözlendi.
'10 TON SU ATMA KAPASİTELİ'
Öte yandan, orman yangınına havadan müdahalede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 10 ton su atma kapasiteli Chinook helikopteri görev yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Chinook, Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri. Tek bir atımda 10 ton su atma kapasitesiyle Muğla Marmaris'teki yangına müdahale ediyor. Tüm kurumlarımızla birlikte, tüm gayretimizle, müdahalemiz ve mücadelemiz devam ediyor" paylaşımını yaptı.
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