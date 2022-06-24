24 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 18 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA