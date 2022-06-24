Marmaris'te orman yangını: Alevlerle mücadelede sürüyor! Şiddetli rüzgar endişesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadelede 3'üncü güne girildi. Alevler, sert esen rüzgarın etkisiyle Marmaris güzergahına doğru ilerlemeye başladı. Yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı. Günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Dünyanın en büyük helikopterlerinden Mi26'nın Marmaris'te yangınla mücadelesi görüntülendi. Meteorolojik verilere göre bugün öğleden sonra rüzgarın etkisi 3 günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yangına ilişkin havadan incelemelerde bulundu. İşte Marmaris yangınında yaşanan gelişmeler...