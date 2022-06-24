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Marmaris'te orman yangını: Alevlerle mücadelede sürüyor! Şiddetli rüzgar endişesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadelede 3'üncü güne girildi. Alevler, sert esen rüzgarın etkisiyle Marmaris güzergahına doğru ilerlemeye başladı. Yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı. Günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Dünyanın en büyük helikopterlerinden Mi26'nın Marmaris'te yangınla mücadelesi görüntülendi. Meteorolojik verilere göre bugün öğleden sonra rüzgarın etkisi 3 günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yangına ilişkin havadan incelemelerde bulundu. İşte Marmaris yangınında yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.06.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 09:08
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Marmaris’te orman yangını: Alevlerle mücadelede sürüyor! Şiddetli rüzgar endişesi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.

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Marmaris’te orman yangını: Alevlerle mücadelede sürüyor! Şiddetli rüzgar endişesi

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Sabah erken saatlerde ise havadan müdahale yeniden başladı.

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Marmaris’te orman yangını: Alevlerle mücadelede sürüyor! Şiddetli rüzgar endişesi

A HABER SÖNDÜRME HELİKOPTERİNDE

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı unsurlar da görevde. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter havadan alevlere müdahale ediyor. A Haber muhabiri Tayfun Er helikopterden son durumu aktardı.

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Marmaris’te orman yangını: Alevlerle mücadelede sürüyor! Şiddetli rüzgar endişesi

'UÇAN KALE' İLK KEZ GÖREVDE

Marmaris'teki orman yangınlarıyla mücadele etmek için TSK'nın ağır tonajlı hava araçlarından biri Chinook helikopteri ilk kez görevde.

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Marmaris’te orman yangını: Alevlerle mücadelede sürüyor! Şiddetli rüzgar endişesi

Yangın bölgesine ulaşmadan bambisine 10 tona yakın su dolduran helikopter, yangın alanına suyu boşaltarak çalışmalara büyük katkı sağlıyor.