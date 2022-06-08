Adana’da DEAŞ operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM İHA
Adana’da terör örgütü DEAŞ için çalışma yürüttüğü belirlenen 10 şahıs şafak vakti gerçekleştirilen operasyon ile yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrollerinin ardından karakola götürüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına çalışma yürüten 10 şahsa ilişkin operasyon gerçekleştirdi.
EŞ ZAMANLI BASKINLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.
SORGUYA ALINDILAR
Yapılan baskınlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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