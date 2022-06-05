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Kerkük'te DEAŞ operasyonu! 38 terörist yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.06.2022
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Kerkük’te DEAŞ operasyonu! 38 terörist yakalandı

Kerkük Operasyonlar Komutanı Ali Freci, DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada 38 DEAŞ'lı teröristin yakalandığı belirtildi.

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