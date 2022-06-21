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Son dakika: Ankara'da DEAŞ şüphelisi 2 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2022
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Son dakika: Ankara’da DEAŞ şüphelisi 2 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Ankara'da daha önce çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

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