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Terör propagandası yapan Mimarlar Odası hakim karşısında

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Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Terör propagandası yapan Mimarlar Odası hakim karşısında

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 29 Eylül 2021'de düzenlenen 'Koruma Alanında Emre Madra Basın Ödülleri' töreninde, PKK yanlısı JIN TV programcısı Güler Yıldız Bastion'a, 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' alanında ödül verilmesi üzerine haklarında, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan dava açılan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi 7 kişinin yargılanmasına başlandı.

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