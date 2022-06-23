Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiliz mevkidaşı Liz Truss’tan önemli açıklamalar

Türkiye ile iş birlikleri sorusuna da cevap veren Truss, "Sanayi ve enerji konusunda çalışmalar yürütmek istiyoruz. Enerji konusunda tüm dünya tehdit altında. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi konusunda Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz. Bu konuda hedeflerimiz söz konusu. Sanayi ve endüstri kollarımızı güçlendirmemiz gerektiğini biliyoruz. Türkiye ile Birleşik Krallık'ın ilişkilerini daha iyi hale getirmeliyiz. Türkiye, özellikle Ukrayna için çok şey yaptı. Bunun için kişisel olarak Mevlüt Bey'e teşekkür ediyorum. Eğer tahıllar limandan çıkmazsa ciddi bir sorun ortaya çıkacak. Bunun iyileştirilmesi gerekiyor" sözlerine yer verdi.

Tahıl sevkiyatı adımlarınıdan bahseden Truss, "Tahıl krizi ile ilgili net bir duruş sergiliyoruz. Eğer çzöüme kavuşmazsa yıkıcı sonuçları olacaktır. Sayın Çavuşoğlu ile de bu hususları konuştu. Ticari gemiler için güvenli bir geçiş kararının alınması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu hususta hem Türkiye'ye hem de müttefiklerimize güvenimiz tam" dedi.