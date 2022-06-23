Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiliz mevkidaşı Liz Truss'tan önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ankara Anlaşması hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Teknik sorunları çözmeliyiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile ortak basın toplantısı düzenledi.
NATO AÇIKLAMASI
İngiltere Bakanı Truss'un açıklamaları şöyle:
"Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma çabalarının kolektif güç için önemli olacağını düşünmekteyiz. Herhangi bir şekilde Ukrayna egemenliğini tekrar ele geçirene kadar duramayız"
Türkiye ile iş birlikleri sorusuna da cevap veren Truss, "Sanayi ve enerji konusunda çalışmalar yürütmek istiyoruz. Enerji konusunda tüm dünya tehdit altında. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi konusunda Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz. Bu konuda hedeflerimiz söz konusu. Sanayi ve endüstri kollarımızı güçlendirmemiz gerektiğini biliyoruz. Türkiye ile Birleşik Krallık'ın ilişkilerini daha iyi hale getirmeliyiz. Türkiye, özellikle Ukrayna için çok şey yaptı. Bunun için kişisel olarak Mevlüt Bey'e teşekkür ediyorum. Eğer tahıllar limandan çıkmazsa ciddi bir sorun ortaya çıkacak. Bunun iyileştirilmesi gerekiyor" sözlerine yer verdi.
Tahıl sevkiyatı adımlarınıdan bahseden Truss, "Tahıl krizi ile ilgili net bir duruş sergiliyoruz. Eğer çzöüme kavuşmazsa yıkıcı sonuçları olacaktır. Sayın Çavuşoğlu ile de bu hususları konuştu. Ticari gemiler için güvenli bir geçiş kararının alınması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu hususta hem Türkiye'ye hem de müttefiklerimize güvenimiz tam" dedi.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ MESAJ
Bakan Çavuşoğlu ise Birleşmiş Milletler (BM) planını atıfta bulunarak "BM planını destekliyoruz. Eğer anlaşma olursa İstanbul'da bir kontrol merkezi kurulacak. Ukrayna'nın kara suları dışında bir güvenli bölge kurulacak ve gemilerin silah vs. taşımadığı kontrol edilecek. Biz hem Ukrayna hem de Rusya ile çabalarımıza devam ediyoruz. Daha çok Rusya üzerine odaklandık, çünkü İstanbul'da tarihi belli olmayan bir toplantı planı var. Bu hususta Rusya'dan bir dönüş bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye'ye geldiği zaman gerçekleştirilen görüşme olumlu geçti. Toplantı için tüm tarafların 'evet' demesi gerekiyor.
Sürecin şaffaflığına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Her tarafla sürekli temas halindeyiz. Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere taraflara da bilgi veriyoruz. Türkiye olarak yapıcı bir rol oynayıp çaba sarf ediyoruz. Rusya'nın beklentileri de ortada. Gemi güvenliği ve ödemelere dikkat çekiyor." sözlerine yer verdi.
TAHIL KRİZİ
Tahıl sevkiyatı adımlarınıdan bahseden Truss, "Tahıl krizi ile ilgili net bir duruş sergiliyoruz. Eğer çzöüme kavuşmazsa yıkıcı sonuçları olacaktır. Sayın Çavuşoğlu ile de bu hususları konuştu. Ticari gemiler için güvenli bir geçiş kararının alınması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu hususta hem Türkiye'ye hem de müttefiklerimize güvenimiz tam" dedi.
BM PLANI
Bakan Çavuşoğlu ise Birleşmiş Milletler (BM) planını atıfta bulunarak "BM planını destekliyoruz. Eğer anlaşma olursa İstanbul'da bir kontrol merkezi kurulacak. Ukrayna'nın kara suları dışında bir güvenli bölge kurulacak ve gemilerin silah vs. taşımadığı kontrol edilecek. Biz hem Ukrayna hem de Rusya ile çabalarımıza devam ediyoruz. Daha çok Rusya üzerine odaklandık, çünkü İstanbul'da tarihi belli olmayan bir toplantı planı var. Bu hususta Rusya'dan bir dönüş bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye'ye geldiği zaman gerçekleştirilen görüşme olumlu geçti. Toplantı için tüm tarafların 'evet' demesi gerekiyor.
"SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"
Sürecin şaffaflığına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Her tarafla sürekli temas halindeyiz. Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere taraflara da bilgi veriyoruz. Türkiye olarak yapıcı bir rol oynayıp çaba sarf ediyoruz. Rusya'nın beklentileri de ortada. Gemi güvenliği ve ödemelere dikkat çekiyor." sözlerine yer verdi.
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