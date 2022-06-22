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Son dakika: İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2022
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Son dakika: İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberi... Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

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