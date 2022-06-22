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İngiltere Savunma Bakanı Wallace Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2022
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İngiltere Savunma Bakanı Wallace Türkiye’ye geliyor

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek. Görüşmelerde, Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

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