22 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Rusya'da tahıl koridoru zirvesi! Heyetler Moskova'da bir araya geldi

Son dakika: Rusya'da tahıl koridoru zirvesi! Heyetler Moskova'da bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Rusya’da tahıl koridoru zirvesi! Heyetler Moskova’da bir araya geldi

Son dakika haberi... Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkışı için yürütülen "kırmızı hat diplomasisi" kapsamında Türk ve Rus askeri heyetleri Moskova'da görüştü. Toplantının olumlu geçtiği bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA