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BM'den Erdoğan ve Guterres'in görüşmesine ilişkin açıklama: Tahılların küresel pazara nasıl ulaştırılabileceğine odaklandı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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BM’den Erdoğan ve Guterres’in görüşmesine ilişkin açıklama: Tahılların küresel pazara nasıl ulaştırılabileceğine odaklandı

Birleşmiş Milletler (BM), Başkan  Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Ukrayna'daki mevcut savaştan etkilenen bölgelerden küresel pazara tahıl ihraç etmenin yollarını" görüştüklerini açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı sebebiyyle, 24 Şubat'tan bu yana kargo gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması neticesinde dünyanın pek çok ülkesinde tahıl krizi yaşanıyor.

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