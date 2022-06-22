Son dakika: Suudi Arabistan'dan iade-i ziyaret: Veliaht Prens Selman Türkiye'de! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Son dakika haberi... Türkiye'nin bölge ülkeleri ile normalleşme politikası kapsamında Ankara ile Riyad arasında yeni bir dönem başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında ziyaret ettiği Suudi Arabistan temasları kapsamında görüştüğü Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Ankara'ya iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasındaki görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
Veliaht Prens Bin Selman ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.
Muhammed Bin Selman'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer yetkililer karşıladı.
Ziyaret kapsamında bugün Veliaht Prens Bin Selman için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi.
KRİTİK GÖRÜŞME SONA ERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile baş başa görüşmesi sona erdi. Başkan Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.
ÇEŞİTLİ ALANLARDAKİ İŞ BİRLİĞİ KONULARI GÖRÜŞÜLECEK
O görüşmelerde iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Görüşmelerde ağırlıklı gündem ekonomi olacak.
Ticaretten turizme sağlıktan savunma sanayiine kadar farklı alanlarda iş birliğinin artırılması için atılabilecek adımlar görüşülecek.
ANLAŞMALAR İMZALANACAK
Bu çerçevede Türkiye ile Suudi Arabistan arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.
Başkan Erdoğan-Prens Selman görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak.
TÜRKİYE ZİYARETİ ÖNCESİ MISIR VE ÜRDÜN'E GİTTİ
Selman Türkiye ziyareti öncesi Mısır ve Ürdün'e gitti. Veliaht Prens iki ülkenin liderleriyle görüştü.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ
Başkan Erdoğan da 28-29 Nisan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine Cidde'ye giderek çeşitli temaslarda bulunmuştu.
Erdoğan ayrıca 10 Mayıs'ta Prens Muhammed Bin Selman'la yaptığı telefon görüşmesinde de ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almıştı.
Prens Muhammed Bin Selman'ın Ankara'ya yapacağı ziyareti, 17 Haziran'da kamuoyuna duyuran Başkan Erdoğan, "İnşallah biz de Külliye'de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız ve bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.
4,5 YIL ARADAN SONRA YENİDEN
Selman'ın Türkiye ziyareti, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana ilk resmi ziyareti olacak.
ABD Başkanı Joe Biden da gelecek ay Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.
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