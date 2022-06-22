Son dakika: Osmaniye merkezli zehir tacirlerine "şafak" operasyonu! Özel Harekat da destek veriyor

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye merkezli Kadirli ve Düziçi ilçeleri ile Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.