22 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Osmaniye merkezli zehir tacirlerine "şafak" operasyonu! Özel Harekat da destek veriyor

Son dakika: Osmaniye merkezli zehir tacirlerine "şafak" operasyonu! Özel Harekat da destek veriyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Osmaniye merkezli zehir tacirlerine şafak operasyonu! Özel Harekat da destek veriyor

Osmaniye merkezli, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisi’nin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye merkezli Kadirli ve Düziçi ilçeleri ile Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON
Daha önceden belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak şafak vakti operasyon için düğmeye bastı.

ÖZEL HAREKAT DA DESTEK VERİYOR
Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle, daha önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Yaklaşık 70 polisin katıldığı operasyonda ekipler belirlenen noktaları didik didik aradı.



9 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINDA
Operasyon genelinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 11 şüpheli şahsın da aranmasının devam ettiği öğrenildi.



Zehir tacirlerine nefes aldırmadılar! ZEHİR TACİRLERİNE NEFES ALDIRMADILAR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA