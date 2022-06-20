Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi! Binlerce gazeteci takip edecek | Listede Veliaht Prens Selman ve NATO Zirvesi var
Dünya basını binlerce gazeteci ile Başkan Erdoğan'ın Ankara ve İspanya'nın başkenti Madrid'deki görüşmelerini takip edecek. Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinde ilk görüşme Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile. Ardından Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılmak için İspanya'ya gidecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi gündeminde Türkiye açısından kritik öneme sahip iki ziyaret bulunuyor. Erdoğan, önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı 22 Haziran Çarşamba günü Ankara'da ağırlayacak, ardından 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacak.
Prens Selman'ın iade-i ziyareti, Başkan Erdoğan'ın 4,5 yıl aradan sonra geçtiğimiz nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşmesi bakımından da ayrı bir önem taşıyor.
İLİŞKİLERDE YENİ İVME
Erdoğan'ın ziyaretiyle canlanan ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak ziyarette, ekonomi alanında önemli anlaşmalara imza atılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde, işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınırken, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde ticaret, gümrük, yatırım, müteahhitlik, turizm alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alınmıştı.
Selman'ın ziyaretinde bu alanlarda yeni anlaşmalara imza atılarak somut gelişme gösterilmesi planlanıyor. Erdoğan, ziyaret dönüşünde iki ülke ilişkilerindeki ekonomik potansiyele dikkat çekerek "İki ülke iş adamlarını, yatırımcılarını bir araya getirecek organizasyonlarla büyük bir ekonomik potansiyeli tekrar harekete geçirmemiz gerektiği hususunda mutabık kaldık. İlişkilerimizin karşılıklı saygı ve güven temelinde geliştirilmesi hususundaki ortak irademizi en açık şekilde ve en üst düzeyde ortaya koymuş olduk. Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikrarı için bu gayreti sürdürme kararlılığındayız" demişti.
ZİRVENİN ODAĞINDA
Haziran ayının son 10 gününde gerçekleşecek kritik öneme sahip ikinci ziyaret ise, 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid'in ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Zirvesi olacak. Ana konusu İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılım başvurusu olacak zirvede, Başkan Erdoğan'ın yapacağı temaslar ve açıklamalar gazetecilerin odak noktasında bulunacak.
Türkiye, iki ülkenin üyeliğine terörle mücadele ve savunma sanayi yaptırımları konularında beklenen somut adımların atılmaması gerekçesiyle karşı çıkıyor. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için Türkiye'yi ikna çabalarının zirve boyunca sürmesi beklenirken, başvuru sürecinin zirvede tamamlanması gibi süre sınırlaması bulunmuyor. İttifaka katılım için üye devletlerin tüm parlamentolarının onayı gerekiyor.
BİNLERCE GAZETECİ TAKİP EDECEK
Zirveye NATO üyesi 30 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra, 'partner ülkeler' olarak Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore, ittifak içinde yer almayan AB üyesi ülkelerle üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da üst düzey temsilciyle katılacak.
ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılacağı zirve marjında Başkan Erdoğan'ın çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme yapması planlanıyor. Dünyanın dört bir yanından 2 bine yakın gazetecinin takip edeceği zirvede ayrıca NATO 2030 belgesi ve üye ülkelerin yeni tehditlere karşı nasıl korunacağına yönelik Stratejik Konsept de görüşülecek.
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