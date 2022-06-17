Son dakika: Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Türkiye’ye geliyor

Başkan Erdoğan nisan ayı sonunda, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cidde kentine gitti.

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