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Son dakika: Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Türkiye'ye geliyor

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Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Son dakika: Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberi... Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın 22 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın 22 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

ERDOĞAN'IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaretten sonra, Riyad yönetiminden iadei ziyaret bekleniyordu.

Başkan Erdoğan nisan ayı sonunda, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cidde kentine gitti.

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