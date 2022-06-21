21 Haziran 2022, Salı
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Suudi Prens Selman’ın çantasında neler var? Enerji anlaşması olur mu?
Suudi Prens Muhammed Bin Selman'ın yarın Türkiye'ye yapacağı ziyaret şimdiden bölgeyi hareketlendirdi. Çantada inşaattan güvenliğe hatta enerjiye kadar pek çok başlık var. Uzmanlara göre Suudi Prens Selman Türkiye'den güvenlik desteği isteyecek, karşılığında da daha ucuz enerji için kapıyı aralayacak. İki liderin yapacağı görüşmenin Yunanistan ve Mısır'a da bazı mesajları olacak.