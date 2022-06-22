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Son dakika: MİT Gara'yı vurdu! İki ayrı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Son dakika: MİT Gara’yı vurdu! İki ayrı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

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