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Son dakika: İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Son dakika: İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı

Son dakika haberi... İzmir merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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